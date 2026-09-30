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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:31

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Elçin Sangu'nun yeni dizisi devam edecek mi?

Elçin Sangu'nun başrolünde olduğu Seni Tanıyorum dizisi kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum kaç bölüm merak edilirken seyirciler 9. bölüm olacak mı araştırmasına başladı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile zirveye yerleşen Seni Tanıyorum ve bölümleri...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Elçin Sangu'nun yeni dizisi devam edecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:31

, ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi, yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi çekti. Senaryosu ile kafaları karıştıran dizi ilk sezonunu izleyici ile buluşturdu.

SENİ TANIYORUM KAÇ BÖLÜM?

Elçin Sangu'nun başrolünde yer aldığı dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. 

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Elçin Sangu'nun yeni dizisi devam edecek mi?

Bu sezonun en çok beğenilen projelerinden biri olan dizi 8 bölümünü 17 Eylül günü yayınlamıştı. İlk sezon 8 bölüm olurken, ikinci sezon için bekleyiş sürüyor.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Elçin Sangu'nun yeni dizisi devam edecek mi?

SENİ TANIYORUM 9. BÖLÜM VAR MI, OLACAK MI?

'in en çok izlenenler listesinde en başta yer alan Seni Tanıyorum, ilk sezonunu yayımlarken, 8 bölüm olarak yayımladı. 

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Elçin Sangu'nun yeni dizisi devam edecek mi?

Buna göre dizinin 9. bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm tarihinde herhangi bir bölüm yayınlanmazken, dizi 8 bölüm olarak ekranlara geldi.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Elçin Sangu'nun yeni dizisi devam edecek mi?

SENİ TANIYORUM 9. BÖLÜM NEDEN YOK?

Netflix platformunda yayınlanan Seni Tanıyorum dizisi ilk sezonunu yayımladı. Kısa sürede ilgi çeken dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosu beğeni toplarken izleyicilerin gözü 9. bölümde. Dizi ilk sezonu 8 bölüm olarak planlarken, 9. bölüm yayınlanmadı.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Elçin Sangu'nun yeni dizisi devam edecek mi?

SENİ TANIYORUM 9. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Seni Tanıyorum, Netflix'te en çok izlenenler arasında yer almayı başardı. Konusu ile ilgi çeken dizi 17 Eylül'de ilk sezonun 8 bölümünü yayımladı. Dizinin 9. bölümü ise yeni sezon ile birlikte yayınlanacak.

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