Sert avokado nasıl yumuşatılır? Evde en hızlı avokado olgunlaştırma yöntemi

Avokado satın aldığınızda taş gibi sert çıkıyorsa endişelenmeyin. Evde en hızlı sert avokado olgunlaştırma yöntemini sizler için derledik.

SERT AVOKADO NASIL YUMUŞATILIR?

Evde uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle avokadonun yumuşamasını sağlamak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Satın aldığınızda sert olan avokadoların yumuşamasını beklemek yerine, çeşitli yöntemler ile kısa sürede yumuşatabilirsiniz. En çok tercih edilen yöntem muz ve elma gibi meyvelerle bekletmek. İşte en kolay yöntemler.

EVDE EN HIZLI AVOKADO OLGUNLAŞTIRMA YÖNTEMİ

Evde en hızlı avokado olgunlaştırma yöntemlerinden biri avokadoyu bir muz ile birlikte bekletmektir. Bir kese kağıdının içerisine ikisini koyduktan sonra ağzını hafif şekilde kapatınız. Oda sıcaklığında beklettikten sonra avokadonuz yumuşamaya başlayacaktır. Yaklaşık olarak 2 gün beklettikten sonra avokado olgunlaşmaya başlayacaktır.

AVOKADO NASIL YUMUŞATILIR?

Muz yerine elma ile de avokado yumuşatılıyor. Bir elmayı ve sert olan avokadoyu kese kağıdının içerisine koyunuz. Ağzını kapattıktan sonra oda sıcaklığında yaklaşık 2 gün bekletiniz. Böylece avokado yumuşamış olacaktır.

AVOKADO FIRINDA YUMUŞATILIR MI?

Avokadoyu yumuşatmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Ev hanımlarının genelde fırında da avokadoyı yumuşatabiliyor. Fırında bekletmek doğal olarak olgunlaşmasını sağlamaz bu nedenle dokusu değişebilir. Fakat en hızlı yöntemlerden birisi fırında bir süre bekletmektir.

AVOKADO EN HIZLI NASIL YUMUŞAR?

Avokadoyu olgunlaştırmak için kullanabileceğiniz yöntemlerin süreleri değişkenlik gösteriyor