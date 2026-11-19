Sevdiğim Sensin dizisinde yaşanan gelişmeler, izleyicilerin dikkatini Esat karakterine çevirdi. Dizinin yeni bölümlerini takip eden seyirciler, Esat'ın başına ne geldiğini ve hikâyesinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Özellikle karakterin ölüp ölmediği ve diziden ayrılıp ayrılmayacağı sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılıyor. Sevdiğim Sensin Esat öldü mü sorusu, dizinin takipçileri tarafından gündeme taşınırken karakterin geleceğine ilişkin beklentiler de arttı. Peki, Esat karakteri dizinin ilerleyen bölümlerinde yer almaya devam edecek mi?

SEVDİĞİM SENSİN’DE ESAT ÖLDÜ MÜ?

Sevdiğim Sensin dizisinde Esat’ın akıbetiyle ilgili merak edilen gerçek ortaya çıktı. Derya’nın Esat’ı uçurumdan atması, hikâyede yeni bir hesaplaşmanın kapısını araladı. Herkes Esat’ın öldüğünü düşünürken Derya da katil olarak görülecek. Ancak olayların perde arkasında izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşanacak.

Esat aslında ölmedi. İnci, Esat’ın yaşadığını herkesten gizleyerek onu iyileştirmeye çalışacak. Esat’ın hayatta olduğunun ise önümüzdeki 1-2 bölüm içerisinde ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan hafızasını yeniden kaybeden Derya, yaşananları hatırlamayacak. Derya’nın hafızasının yaklaşık iki bölüm içerisinde geri gelmesi beklenirken Derya’nın bu durumunu fırsata çevirmek isteyen Derya, Esat’ı uçurumdan atmasını İnci’ye karşı koz olarak kullanacak.

Peki, İnci Esat’ın yaşadığını ne kadar süre saklayabilecek? Derya gerçeği öğrendiğinde neler yaşanacak? Sevdiğim Sensin’de Esat’ın hayatta olduğunun ortaya çıkmasıyla dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor.

SEVDİĞİM SENSİN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derya’nın kendisini korumaya çalışırken Esat’ı istemeden itmesiyle Esat hayatını kaybeder. Yaşananlar hem İnci’yi hem de Dicle’yi büyük bir şoka uğratırken İnci, çok geçmeden kontrolü eline alır. Dicle ise Esat’ın ölümünün yarattığı şokla yüzleşmeye fırsat bulamadan kendisini çok daha büyük bir çıkmazın içinde bulur. İnci, Esat’ın ölümüyle birlikte ortaya çıkan yeni dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için harekete geçer.

Kurduğu oyunların en ağır bedelini ise Dicle öder. Derya, yaşananların ardından kendisini beklenmedik bir durumun içinde bulurken İnci’nin hesaplarının dışında kalır. Dicle ise ablasını korumak uğruna hayatının en zor kararlarından birini vermek zorunda kalır. Bu karar, Erkan’la arasındaki uçurumu daha da derinleştirir. Dicle, Derya’yı korumak için aldığı kararın bedelini Erkan’ın nefretini üzerine çekerek öder. Saklamak zorunda kaldığı yeni gerçekler ve Erkan’ı kaybetme korkusu, onu büyük bir yıkıma sürükler.

Aldur Köşk’te ise Esat’ın ani ölümü ve geçmişin karanlık gerçekleri herkesi derinden sarsar. Herkes kendi yasını tutup geçmişle yüzleşirken köşkteki dengeler de değişmeye başlar. İnci’nin kendi çıkarları için kurduğu oyunlardan biri ters teper ve köşkte hiç beklenmedik bir güç dengesi ortaya çıkar.

Esat’ın ölümüyle en büyük yıkımı yaşayan Erkan, babasıyla yüzleşme fırsatı bulamamanın acısıyla mücadele eder. Ancak karşısına çıkan yeni bir ipucu, onu Dicle’yle yeniden karşı karşıya getirecek beklenmedik bir gelişmenin içine sürükler.