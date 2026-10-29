Şiş ile yapılan Selanik örgü nasıl yapılır? Selanik örgü yelek modelleri anlatımlı yapılışı 2026

Selanik örgü ile kazak ve yelek modelleri bu sene de oldukça popüler oldu. Yapılışı zor gelenler ise yalancı Selanik örgü modelini yapıyor.

ŞİŞ İLE SELANİK ÖRGÜ NASIL YAPILIR?

Selanik örgü modeli örmek için orta kalınlıkta yün ip, ipe uygun örgü şişi ve makas gerekiyor. İlk olarak ilmekleri atınız. Şişe istediğiniz genişlikte ilmek atın ve 20 adet ilk aşamada yeterlidir.

İlk sırayı düz örgü örerek başlayınız. Modelin temelinde bir ilmeği örmeden alma ve ipi şişin üzerinden geçirerek ilmek oluşturmak yer alıyor. İlmekler önceki sıradaki ilmekle birlikte örülüyor. Modelin sıralarını takip ederek örgüyü sürdürün. Örgü ilerledikçe kabarık ve esnek bir doku oluşur.

SELANİK ÖRGÜ YELEK MODELİ ANLATIMLI YAPILIŞI

Selanik örgü modeli için şişe 20 ilmek atınız. Kenarlarının düzgün olması ilk ve son ilmek dikkatli örülmelidir. İlk sırayı tamamen ters örünüz. İpi örgünün önünde tutun ve her ilmeği ters örerek sırayı bitir.

Selanikte ip dolama ve ilmek atlama hareketleri birlikte kullanılır. Bazı tariflerde bir ilmek örülmeden alınır, ip şişin üzerinden geçirilir ve sonraki ilmek önceki sıradaki ilmekle birlikte örülür.