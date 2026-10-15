Suna Dumankaya’dan parfüm gibi kokmanızı sağlayacak vücut peelingi tarifi! Cildi yumuşacık yapıyor

Banyodan çıktıktan sonra cildinizin hem yumuşacık olmasını hem de mis gibi kokmasını istiyorsanız evde vücut peelingi tarifine mutlaka göz atın! Özellikle cilt bakımına biraz daha özen göstermek istediğim günlerde, güzel kokulu ve pratik bakım ürünleri benim de ilgimi çekiyor. Evde hazırlanan vücut peelingleri, cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak daha pürüzsüz bir his bırakabiliyor. Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın vücut peeling tarifi ile pürüzsüz bir tene sahip olabilirsiniz.

VÜCUT PEELİNGİ NEYE İYİ GELİR?

Vücut peelingi, cilt yüzeyinde biriken ölü hücrelerin uzaklaştırır. Düzenli ve cilt tipine uygun şekilde yapıldığında cildin daha pürüzsüz, yumuşak ve canlı hissedilmesini sağlayabilir. Özellikle dirsek, diz ve topuk gibi kuruluğa yatkın bölgelerde cilt bakımını desteklemek amacıyla tercih edilebilir.

Peki, vücut peelingi cildi güzelleştirir mi? Peeling, cilt yüzeyindeki pürüzlü görünümün azalmasını destekleyebilir, lakin tek başına cilt lekelerini gidermez veya cildi kalıcı olarak pürüzsüzleştirmez.

Uygulama sonrasında nemlendirici kullanmak, cildin nem dengesini korumaya destek olur. Hassas, tahriş olmuş veya yaralı ciltlerde peeling yapmaktan kaçınmak gerekir. Sert ovalama ciltte kızarıklığa ve tahrişe yol açabileceğinden nazik hareketlerle uygulanmalıdır.

VÜCUT PEELİNGİ VÜCUTTA NE KADAR KALMALI?

Vücut peelingi uygularken en çok merak edilen konulardan biri, ürünün ciltte ne kadar süre bekletilmesi gerektiği. Bu süre, kullanılan peelingin içeriğine göre değişiyor. Evde hazırlanan şeker veya tuz bazlı peelingleri ciltte uzun süre bekletmek yerine, nemli cilde nazikçe masaj yaparak uygulamak ve ardından ılık suyla durulamak yeterli olabilir.

Peelingi ciltte uzun süre tutmak, özellikle hassas ciltlerde kızarıklık, yanma ve tahrişe neden olabilir. Daha pürüzsüz bir cilt için sertçe ovalamaktan kaçının ve uygulama sonrasında nemlendirici kullanın. Tahriş olmuş, yaralı veya yeni tıraş edilmiş cilde peeling uygulamamaya da özen gösterin.

SUNA DUMANKAYA’DAN VUCÜT PEELİNG TARİFİ

Gerekli malzeme:

1 kase toz şeker

1 kahve fincanı Türk kahvesi

1 çorba kaşığı vanilyayı

Yapılışı:

Bütün malzemeleri bir kabın içinde karıştırıp duşta dairesel hareketlerle tüm vücudunuza uygulayın ve durulayın. Cildiniz hassas değilse yüzünüze de nazikçe yapabilirsiniz. Ölü derileri arındıran ve cildi mis gibi kokutan bu tarifi haftada 1 gün uygulayabilirsiniz.