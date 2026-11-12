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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:38

The Remarried Empress rekor kırdı! Tüm zamanların en çok izlenen yapım açılışını yaptı

Yeoh Geena ve Hyun Choong-yeol tarafından yazılan, Cho Su-won ve Kim Chang-ju tarafından yönetilen, The Remarried Empress dünya genelinde tüm zamanların en çok izlenen yerel orijinal yapım açılışına imza atmayı başardı. Kısa sürede milyonların favorisi oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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The Remarried Empress rekor kırdı! Tüm zamanların en çok izlenen yapım açılışını yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:38

Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young'un başrolünde yer aldığı, The Remarried Empress bir ilke imza atttı. En çok izlenen yapım açılışını yaparak rekor kırdı. 

THE REMARRİED EMPRESS REKOR KIRDI

Disney+'ın dünya genelinde bugüne kadarki en çok izlenen yerel orijinal dizi prömiyeri ünvanını kazanan The Remarried Empress rekor kırdı. Yayınlandığı günden itibaren milyonlarca kişiye ulaşan dizi oldukça beğeni topladı.

The Remarried Empress rekor kırdı! Tüm zamanların en çok izlenen yapım açılışını yaptı

THE REMARRİED EMPRESS DİZİSİNDEN BİR İLK

Doğu İmparatorluğu'nun imparatoriçesi Navier'in, eşi İmparator Sovieshu'nun başka bir kadına aşık olmasıyla değişen hayatını anlatan dizinin başrolünde Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dünya çapında ilgi gören dizi kısa sürede geniş çapta yayıldı.

The Remarried Empress rekor kırdı! Tüm zamanların en çok izlenen yapım açılışını yaptı

THE REMARRİED EMPRESS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

3 Kasım'da ilk 4 bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, ilk 4 bölümün ardından 11 Kasım'dan sonra her çarşamba 2 bölüm olarak yayımlanıyor. Sevilen dizi 25 Kasım'da final yapacak.

The Remarried Empress rekor kırdı! Tüm zamanların en çok izlenen yapım açılışını yaptı

THE REMARRİED EMPRESS KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Kısa sürede tüm dünyada izlenme rekoru kıran dizi ilk bölümünü 3 Kasım'da yayınlamıştı. İlk 4 bölümünü yayınlayan dizi 11 Kasım tarihinden sonra her çarşamba 2 bölümünü izleyici karşısına çıkarmaya karar verdi. Final ise 25 Kasım tarihinde olacak.

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#The Remarried Empress
#lee jong suk
#Shin Min-A
#Diziler
#Ju Ji-hoon
#Lee Se-young
#Mavi Kadin
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