Son günlerde X platformunda yer alan "Tuzlu Kahve final yapıyor" iddiaları günden güne artıyor. Sevilen oyuncu kadrosu ve komik senaryosu ile televizyon ekranlarına damga vuran dizinin bitip bitmeyeceği ise merak edildi.

TUZLU KAHVE FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizi için birçok iddia ortaya atıldı. İlk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen Tuzlu Kahve'nin final yapacağına dair iddialar sosyal medyada yer alırken yapımdan henüz bir açıklama gelmedi. Final kararı alındığına dair iddialar ise seyircinin gündemine yerleşti. Gözler yapım ekibinden gelecek olan açıklamada.

TUZLU KAHVE FİNAL Mİ YAPACAK?

Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar gibi isimlerin yer aldığı dizi yayınlandığı ilk günden beri gündemde yer alıyor. Son günlerde dizilerden gelen final haberlerinin ardından gözler Tuzlu Kahve dizisine çevrildi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre dizi yakın zamanda final yapacak. Instagram ve X platformunda zaman zaman diziler hakkında çeşitli iddialar yer alıyor. Seyirciler ise Tuzlu Kahve'nin final yapma ihtimaline tepki gösterdi.

TUZLU KAHVE BİTİYOR MU?

Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Tuzlu Kahve bölümlerini yayınlamaya devam ederken ortaya atılan iddia seyircilerin dikkatini çekti. Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı dizinin biteceği iddia edilirken henüz bir açıklama gelmedi.

TUZLU KAHVE FİNAL İDDİALARI

X platformunda yer alan paylaşımlar kısa sürede dolaşıma girdi. Sevilen dizi Tuzlu Kahve'nin yayın hayatını sonlandıracağına dair ortaya atılan iddialar seyircinin gündemine yerleşti. Düşük reklam geliri krizi sebebiyle birçok dizi final kararı almıştı. Seyirciler ise Tuzlu Kahve'nin gidişatı hakkında araştırmalara başladı. Şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor.