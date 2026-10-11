Uğur Güneş ve Ebru Şahin’li Adana Ayazı’na Levent Ülgen bombası! Adana Ayazı’nın Hamza’sı olacak

Yeni dizi projeleri arasında merak uyandıran Adana Ayazı için hazırlıklar devam ediyor. Onur Uğraş’ın yazdığı ve Faruk Teber’in yöneteceği dizide Uğur Güneş ile Ebru Şahin başrolleri paylaşacak. Hikâyesi İstanbul’da başlayarak Adana’ya taşınacak yapımda Uğur Güneş, avukat Fırat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ebru Şahin ise mesleği şef aşçılık olan Elif’e üstlenecek.

LEVENT ÜLGEN ADANA AYAZI’NDA!

NTC Medya’nın NOW için hazırladığı “Adana Ayazı” dizisinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Onur Uğraş’ın kaleme aldığı, Faruk Teber’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin başrollerinde Uğur Güneş ve Ebru Şahin yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu kadrosuyla merak uyandıran projeye Levent Ülgen’in de katılması gündeme geldi.

Hikâyesi İstanbul’da başlayıp Adana’ya uzanacak dizide Uğur Güneş, avukat Fırat karakterini canlandıracak. Ebru Şahin ise şef aşçı Elif rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İstanbul’dan Adana’ya uzanan hikâyesiyle dikkat çeken yapımın karakterleri ve oyuncu kadrosuna ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor. Levent Ülgen’in dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şimdiden araştırılan konular arasında yer alıyor.

ADANA AYAZI’NIN HAMZA’SI LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Yeni dizi Adana Ayazı’nın oyuncu kadrosuna usta oyuncu Levent Ülgen katıldı. Dizide Hamza karakterini üstlenecek olan Ülgen, Fırat’ın babası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Uğur Güneş’in Fırat, Ebru Şahin’in ise Elif karakterini oynadığı dizide hikâye, evlilik hazırlığı yapan çiftin hayatına odaklanıyor. Elif’le evlenmeye hazırlanan Fırat, Adana’da yaşayan ve uzun süredir uzak kaldığı ailesinden gelen bir haberle sarsılıyor. Bu gelişme, genç adamı geçmişte üzerini örttüğü meselelerle yüzleşmeye zorluyor.

Hamza karakteriyle hikâyeye dahil olan Levent Ülgen’in, Fırat’ın geçmişiyle hesaplaşmasında nasıl bir rol üstleneceği şimdiden merak konusu oldu.