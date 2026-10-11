Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:10

Uğur Güneş ve Ebru Şahin’li Adana Ayazı’na Levent Ülgen bombası! Adana Ayazı’nın Hamza’sı olacak

Adana Ayazı dizisinin oyuncu kadrosuna Levent Ülgen’in de katılacağı gündeme geldi. Onur Uğraş’ın kaleme aldığı, Faruk Teber’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin hazırlıkları sürüyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Ebru Şahin’in paylaşacağı yapımda Uğur Güneş, avukat Fırat’ı; Ebru Şahin ise şef aşçı Elif’i oynayacak.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uğur Güneş ve Ebru Şahin’li Adana Ayazı’na Levent Ülgen bombası! Adana Ayazı’nın Hamza’sı olacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:10

Yeni dizi projeleri arasında merak uyandıran Adana Ayazı için hazırlıklar devam ediyor. Onur Uğraş’ın yazdığı ve Faruk Teber’in yöneteceği dizide ile başrolleri paylaşacak. Hikâyesi İstanbul’da başlayarak Adana’ya taşınacak yapımda Uğur Güneş, avukat Fırat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ebru Şahin ise mesleği şef aşçılık olan Elif’e üstlenecek.

LEVENT ÜLGEN ADANA AYAZI’NDA!

NTC Medya’nın NOW için hazırladığı “Adana Ayazı” dizisinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Onur Uğraş’ın kaleme aldığı, Faruk Teber’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin başrollerinde Uğur Güneş ve Ebru Şahin yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu kadrosuyla merak uyandıran projeye Levent Ülgen’in de katılması gündeme geldi. 

Uğur Güneş ve Ebru Şahin’li Adana Ayazı’na Levent Ülgen bombası! Adana Ayazı’nın Hamza’sı olacak

Hikâyesi İstanbul’da başlayıp Adana’ya uzanacak dizide Uğur Güneş, avukat Fırat karakterini canlandıracak. Ebru Şahin ise şef aşçı Elif rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İstanbul’dan Adana’ya uzanan hikâyesiyle dikkat çeken yapımın karakterleri ve oyuncu kadrosuna ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor. Levent Ülgen’in dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şimdiden araştırılan konular arasında yer alıyor.

ADANA AYAZI’NIN HAMZA’SI LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Yeni dizi Adana Ayazı’nın oyuncu kadrosuna usta oyuncu Levent Ülgen katıldı. Dizide Hamza karakterini üstlenecek olan Ülgen, Fırat’ın babası olarak izleyici karşısına çıkacak. 

Uğur Güneş ve Ebru Şahin’li Adana Ayazı’na Levent Ülgen bombası! Adana Ayazı’nın Hamza’sı olacak

Uğur Güneş’in Fırat, Ebru Şahin’in ise Elif karakterini oynadığı dizide hikâye, evlilik hazırlığı yapan çiftin hayatına odaklanıyor. Elif’le evlenmeye hazırlanan Fırat, Adana’da yaşayan ve uzun süredir uzak kaldığı ailesinden gelen bir haberle sarsılıyor. Bu gelişme, genç adamı geçmişte üzerini örttüğü meselelerle yüzleşmeye zorluyor. 

Uğur Güneş ve Ebru Şahin’li Adana Ayazı’na Levent Ülgen bombası! Adana Ayazı’nın Hamza’sı olacak

Hamza karakteriyle hikâyeye dahil olan Levent Ülgen’in, Fırat’ın geçmişiyle hesaplaşmasında nasıl bir rol üstleneceği şimdiden merak konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru Şahin, Uğur Güneş’le partner oluyor! İki yıl sonra Adana Ayazı’yla ekranlara dönüyor
ETİKETLER
#ebru şahin
#faruk teber
#uğur güneş
#Diziler
#Adana Ayazı
#Onur Uğraş
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.