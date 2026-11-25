Türk televizyon tarihinde akıllara kazınan dizilerden bir tanesi de UTC oldu. Final bölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen en çok izlenenler arasında yer almayı başardı.

UTC HANGİ DİZİNİN KISALTMASI?

Son günlerde yeniden gündeme gelen "UTC", Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kısaltmasıdır. İlk bölümü 24 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in yaptığı, senaristliğini Meriç Acemi'nin yazdığı Ufak Tefek Cinayetler, izleyiciden tam not almıştı.

UTC DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi, yayınlandığı dönem herkesin beğenisini toplamıştı. Oyuncu kadrosunda yer alan başarılı isimlerin yanında senaryosu da ilgi çekmişti.

Dizide yer alan oyuncular arasında Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ, Derya Beşerler, Tansu Biçer, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın, Ushan Çakır, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Dilek Güven, Zafer Diper, Arif Pişkin, Özlem Tokaslan, Alican Aytekin, Kimya Gökçe Aytaç, Aslıhan Kapanşahin, Lavinya Ünlüer, Mehmet Doruk Şen, Yiğit Çelebi ve İskender Bağcılar yer aldı.

UTC OYUNCU VE KARAKTERLERİN İSİMLERİ

Gökçe Bahadır – Oya Toksöz

Aslıhan Gürbüz – Merve Aksak

Bade İşçil – Pelin Kaner

Tülin Özen – Arzu Yılmaz

Mert Fırat – Serhan Aksak

Yıldıray Şahinler – Mehmet Kaymaz

Selim Bayraktar – Edip Hoca

Ferit Aktuğ – Taylan Kaner

Derya Beşerler – Serhan'ın çevresindeki karakterlerden biri

Tansu Biçer – Başkomiser Kemal

Hayal Köseoğlu – Derya

Duygu Sarışın – Ceren

Ushan Çakır – Emre Çelen

Sezin Akbaşoğulları – Elif Işık

Şükran Ovalı – Şebnem Aksak

Dilek Güven – Betül Aksak