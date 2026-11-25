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İstanbul
Türk televizyon tarihinde akıllara kazınan dizilerden bir tanesi de UTC oldu. Final bölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen en çok izlenenler arasında yer almayı başardı.
Son günlerde yeniden gündeme gelen "UTC", Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kısaltmasıdır. İlk bölümü 24 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in yaptığı, senaristliğini Meriç Acemi'nin yazdığı Ufak Tefek Cinayetler, izleyiciden tam not almıştı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi, yayınlandığı dönem herkesin beğenisini toplamıştı. Oyuncu kadrosunda yer alan başarılı isimlerin yanında senaryosu da ilgi çekmişti.
Dizide yer alan oyuncular arasında Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ, Derya Beşerler, Tansu Biçer, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın, Ushan Çakır, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Dilek Güven, Zafer Diper, Arif Pişkin, Özlem Tokaslan, Alican Aytekin, Kimya Gökçe Aytaç, Aslıhan Kapanşahin, Lavinya Ünlüer, Mehmet Doruk Şen, Yiğit Çelebi ve İskender Bağcılar yer aldı.