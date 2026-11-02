Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?

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İstanbul
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir, Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkıyor. Alya ve Cihan arasındaki belirsizliğin biteceği zaman merakla beklenirken bu akşam yeni bölüm var mı yok mu merak edildi.
Ekranların en çok izlenen projelerinden biri olan Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Geçen hafta bazı diziler bayram ve düşük reklam gelirleri nedeniyle yeni bölüm yayınlamamıştı. Bu hafta ise Uzak Şehir, yeni bölümünü yayınlayacak.
Cihan'ın Alya'nın bebeğini öğrenip öğrenmeyeceğine dair bekleyiş sürerken, gözler yeni bölümde. Birkaç bölümdür heyecanla beklenen o an bu akşam yaşanacak mı merak edildi. Kanal D yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizide neler olacağı ise bu akşamki bölümde belli olacak.
Uzak Şehir dizisinin 71. bölümünün yayınlanacağı günü heyecanla bekleyen seyircileri mutlu eden haber geldi.
2 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisi, yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yer alacak. Yeni bölümle beraber Cihan ile Alya arasındaki belirsizlik de sona erecek.
Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği dizide Alya, içinde tuttuğu haberi saklamak istemediğini fark eder ve karar verir. Cihan'a söyleyecekleri olan Alya ile Cihan'ın karşılaştığı anlar dikkat çekti. Yeni bölümde ise Cihan Deniz’i korumak için Ecmel’in peşine düşen Cihan, bu hesaplaşmada karşısında yalnızca amcasının olmadığını fark edecek.
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00:15 Daha 17