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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:04

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'de Cihan ve Alya arasında sular durulmuyor. Seyircinin gözü Alya, bebeği Cihan'a söyleyecek mi sorusunun cevabındayken yeni bölüm için bekleyiş devam ediyor. Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:04

ve 'nın başrolünde yer aldığı , Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkıyor. Alya ve arasındaki belirsizliğin biteceği zaman merakla beklenirken bu akşam yeni bölüm var mı yok mu merak edildi.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 2 KASIM?

Ekranların en çok izlenen projelerinden biri olan Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Geçen hafta bazı bayram ve düşük reklam gelirleri nedeniyle yeni bölüm yayınlamamıştı. Bu hafta ise Uzak Şehir, yeni bölümünü yayınlayacak.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Cihan'ın Alya'nın bebeğini öğrenip öğrenmeyeceğine dair bekleyiş sürerken, gözler yeni bölümde. Birkaç bölümdür heyecanla beklenen o an bu akşam yaşanacak mı merak edildi. yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizide neler olacağı ise bu akşamki bölümde belli olacak.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?

BUGÜN UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?

Uzak Şehir dizisinin 71. bölümünün yayınlanacağı günü heyecanla bekleyen seyircileri mutlu eden haber geldi. 

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?

2 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisi, yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yer alacak. Yeni bölümle beraber Cihan ile Alya arasındaki belirsizlik de sona erecek.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği dizide Alya, içinde tuttuğu haberi saklamak istemediğini fark eder ve karar verir. Cihan'a söyleyecekleri olan Alya ile Cihan'ın karşılaştığı anlar dikkat çekti. Yeni bölümde ise Cihan Deniz’i korumak için Ecmel’in peşine düşen Cihan, bu hesaplaşmada karşısında yalnızca amcasının olmadığını fark edecek.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 2 Kasım Uzak Şehir yeni bölümü bugün var mı?

KANAL D YAYIN AKIŞI BUGÜN 2 KASIM PAZARTESİ

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00:15 Daha 17

ETİKETLER
#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#Ozan Akbaba
#cihan
#kanal d
#Diziler
#Mavi Kadin
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