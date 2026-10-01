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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:43

Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

2026 Venüs retrosuna kısa süre kala en çok etkilenecek olan 4 burç da dikkat çekti. Her yıl gökyüzünde gerçekleşen gezegen olayları arasında ise en çok merak edilen Venüs retrosu oldu. Retro ne zaman başlayacak, bitecek araştırılmaya başlandı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:43

2026 yılında gerçekleşecek olan retro bu yıl tek bir burçta retro yapmamakta. 'te başlayıp 'ye geri dönüyor. Bu yüzden Akrep, Terazi, ve burçları da büyük oranda etkilenecek.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olan Venüs retrosu 31 Ağustos'ta gölge dönemine başlıyor. 

Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

Venüs 22 derece Terazi'ye geliyor. 3 Ekim'de ise Venüs 8 derece Akrep burcunda retroya başlıyor.

25 Ekim'de retro hareketi yeniden Terazi'ye geçiyor ve 13 Kasım'da Venüs 22 derece Terazi'de oluyor.

Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

VENÜS RETROSU 2026 NE ZAMAN BİTECEK?

3 Ekim'de Venüs 8 derece Akrep burcunda retroya başlarken, 25 Ekim'de retro hareketi tekrardan Terazi'ye geçiyor. 2026 13 Kasım tarihinde ise Venüz 22 derecede Terazi'de olacak.

Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

VENÜS RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK 2026?

2026 yılında gerçekleşecek olan Venüs retrosunda burçların etkileneceği alanlar şöyle:

Akrep: Aşk, geçmiş ilişkiler, kıskançlık, güven, yoğun duygular

Terazi: İlişkiler, eski sevgililer, ilişki dengesi, kararlar

Boğa: İlişkiler, bağlılık, güven, karşı tarafın niyeti

Koç: İlişkide özgürlük–bağlılık dengesi, eski ilişkiler

Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

Yengeç: Aşk, flört, romantik beklentiler

Balık: Duygusal bağlar, mahremiyet, güven

Oğlak: Kariyer–ilişki dengesi, sosyal çevre

İkizler: İş, günlük düzen ve ilişkilerde iletişim

Aslan: Aile, ev ve geçmiş ilişkiler

Başak: Para, özdeğer ve ilişkide verilen–alınan dengesi

Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

Yay: Arkadaşlıklar ve sosyal çevrede ilişkilerin gerçek niteliği

Kova: Gelecek planları, uzaklar ve ilişkilerde bakış açısı

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#akrep
#Terazi
#venüs retrosu
#Koç
#Boğa
#Astroloji
#Mavi Kadin
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