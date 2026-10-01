Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

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İstanbul
2026 yılında gerçekleşecek olan retro bu yıl tek bir burçta retro yapmamakta. Akrep'te başlayıp Terazi'ye geri dönüyor. Bu yüzden Akrep, Terazi, Boğa ve Koç burçları da büyük oranda etkilenecek.
Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olan Venüs retrosu 31 Ağustos'ta gölge dönemine başlıyor.
Venüs 22 derece Terazi'ye geliyor. 3 Ekim'de ise Venüs 8 derece Akrep burcunda retroya başlıyor.
25 Ekim'de retro hareketi yeniden Terazi'ye geçiyor ve 13 Kasım'da Venüs 22 derece Terazi'de oluyor.
3 Ekim'de Venüs 8 derece Akrep burcunda retroya başlarken, 25 Ekim'de retro hareketi tekrardan Terazi'ye geçiyor. 2026 13 Kasım tarihinde ise Venüz 22 derecede Terazi'de olacak.
2026 yılında gerçekleşecek olan Venüs retrosunda burçların etkileneceği alanlar şöyle:
Akrep: Aşk, geçmiş ilişkiler, kıskançlık, güven, yoğun duygular
Terazi: İlişkiler, eski sevgililer, ilişki dengesi, kararlar
Boğa: İlişkiler, bağlılık, güven, karşı tarafın niyeti
Koç: İlişkide özgürlük–bağlılık dengesi, eski ilişkiler
Yengeç: Aşk, flört, romantik beklentiler
Balık: Duygusal bağlar, mahremiyet, güven
Oğlak: Kariyer–ilişki dengesi, sosyal çevre
İkizler: İş, günlük düzen ve ilişkilerde iletişim
Aslan: Aile, ev ve geçmiş ilişkiler
Başak: Para, özdeğer ve ilişkide verilen–alınan dengesi
Yay: Arkadaşlıklar ve sosyal çevrede ilişkilerin gerçek niteliği
Kova: Gelecek planları, uzaklar ve ilişkilerde bakış açısı