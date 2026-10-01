Venüs retrosu ne zaman başlıyor, bitecek? 2026 Venüs retrosundan en çok bu 4 burç etkilenecek

2026 yılında gerçekleşecek olan retro bu yıl tek bir burçta retro yapmamakta. Akrep'te başlayıp Terazi'ye geri dönüyor. Bu yüzden Akrep, Terazi, Boğa ve Koç burçları da büyük oranda etkilenecek.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olan Venüs retrosu 31 Ağustos'ta gölge dönemine başlıyor.

Venüs 22 derece Terazi'ye geliyor. 3 Ekim'de ise Venüs 8 derece Akrep burcunda retroya başlıyor.

25 Ekim'de retro hareketi yeniden Terazi'ye geçiyor ve 13 Kasım'da Venüs 22 derece Terazi'de oluyor.

VENÜS RETROSU 2026 NE ZAMAN BİTECEK?

3 Ekim'de Venüs 8 derece Akrep burcunda retroya başlarken, 25 Ekim'de retro hareketi tekrardan Terazi'ye geçiyor. 2026 13 Kasım tarihinde ise Venüz 22 derecede Terazi'de olacak.

VENÜS RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK 2026?

2026 yılında gerçekleşecek olan Venüs retrosunda burçların etkileneceği alanlar şöyle:

Akrep: Aşk, geçmiş ilişkiler, kıskançlık, güven, yoğun duygular

Terazi: İlişkiler, eski sevgililer, ilişki dengesi, kararlar

Boğa: İlişkiler, bağlılık, güven, karşı tarafın niyeti

Koç: İlişkide özgürlük–bağlılık dengesi, eski ilişkiler

Yengeç: Aşk, flört, romantik beklentiler

Balık: Duygusal bağlar, mahremiyet, güven

Oğlak: Kariyer–ilişki dengesi, sosyal çevre

İkizler: İş, günlük düzen ve ilişkilerde iletişim

Aslan: Aile, ev ve geçmiş ilişkiler

Başak: Para, özdeğer ve ilişkide verilen–alınan dengesi

Yay: Arkadaşlıklar ve sosyal çevrede ilişkilerin gerçek niteliği

Kova: Gelecek planları, uzaklar ve ilişkilerde bakış açısı