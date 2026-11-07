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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:11

Vizontele 3 ne zaman vizyona girecek? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele üçüncü filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin hayranlarını heyecanlandıran haberi Yılmaz Erdoğan verdi. Ünlü oyuncu ve yönetmen, Vizontele 3 için beklenen tarihi açıkladı. Peki, Vizontele 3 ne zaman vizyona girecek?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Vizontele 3 ne zaman vizyona girecek? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:11

'ın imzasını taşıyan Vizontele serisi, üçüncü filmiyle sinema salonlarına dönmeye hazırlanıyor. İlk filmiyle büyük ilgi gören, devam yapımıyla da izleyicilerin hafızasında yer edinen Vizontele için beklenen gelişme yaşandı. Yılmaz Erdoğan, Vizontele 3 projesine ilişkin tarih vererek filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağına dair merakı artırdı. Serinin yıllar sonra yeniden beyaz perdeye taşınacak olması, eski filmlerin hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Vizontele 3 ne zaman çıkacak? İşte Yılmaz Erdoğan'ın açıkladığı tarih...

YILLAR SONRA YENİDEN VİZONTELE HEYECANI!

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele 3 filmiyle yeniden gündeme geldi. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği film, 2000 yılında vizyona girdiğinde hem hikâyesi hem de gişe başarısıyla büyük ses getirmişti. Köy halkının hayatına televizyonun ilk kez girişini konu alan yapım, mizahı ve sıcak hikâyesiyle izleyicilerin hafızasında özel bir yer edindi.

Vizontele 3 ne zaman vizyona girecek? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

Yılmaz Erdoğan’ın Deli Emin karakterini oynadığı filmde Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Bican Günalan, Şebnem Sönmez ve Erdal Tosun gibi birçok başarılı oyuncu rol aldı. İlk filmin ardından Vizontele Tuuba ile devam eden hikâyenin yeni bir filmle sürüp sürmeyeceği uzun süredir merak ediliyordu.

Vizontele 3 ne zaman vizyona girecek? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

Yılmaz Erdoğan, birkaç ay önce yaptığı açıklamayla Vizontele 3 için müjde vermişti. Katıldığı programda sinemanın eski gücüne kavuşması gerektiğini vurgulayan sanatçı, yeni film hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmasa da hazırlıkların sürdüğünü belirtmişti. Şimdi gözler, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşması beklenen Vizontele 3'ün çekim ve vizyon takvimine çevrildi.

VİZONTELE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vizontele 3'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği merak edilirken Yılmaz Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Uluslararası Fethiye Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan ünlü sanatçı, merakla beklenen filmin takvimine ilişkin bilgi verdi.

Vizontele 3 ne zaman vizyona girecek? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

Vizontele 3 için 2028 yılını işaret eden Yılmaz Erdoğan, planlanan dönemle ilgili, "Önümüzdeki sene ocak ya da şubat gibi düşünüyoruz. 2027 değil, 2028 yılında" ifadelerini kullandı. Böylece filmin hayata geçirilmesi için düşünülen takvim de netlik kazandı. Ancak Erdoğan, yeni filmin oyuncu kadrosu ve hikâyesi hakkında henüz herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Vizontele 3 ne zaman vizyona girecek? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

Yılmaz Erdoğan'ın açıklamalarının yer aldığı görüntüleri Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yayımladı. Vizontele hayranları şimdi üçüncü filmin çekim ve vizyon takvimine ilişkin yeni açıklamaları bekliyor.

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ETİKETLER
#Yılmaz Erdoğan
#Ömer Faruk Sorak
#Diziler
#Vizontele
#Vizontele 3
#Fethiye Film Festivali
#Mavi Kadin
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