Yağlı saçlara son! 5 gün yıkanmazsanız bile saçlarınız yağlanmaz

Sizin de saçlarınız sabah yıkansa da akşam tekrardan yağlanabiliyor mu? O halde yalnız değilsiniz. Çoğu kişi ne kadar saçlarını yıkarsa yıkasın saçlarındaki yağlanmalarını azaltamıyor. Saçlar olduğundan fazla yağlanırsa çoğu zamana da sinir bozucu olabilir. Bizde sizin için yağlı saçlara son dedirtecek formülü bulduk. Hatta 5 gün yıkanmasınız bile saçlarınız yağlanmaz. İşte detaylar…

YAĞLI SAÇLARA SON!

Saç yağlanması kimi zaman insanlarda normaldeyken kimi zamanda ya kimisinin kafasında çok da normal değildir. Öyle ki akşam saçını yıkasa akşam yağlanır, sabah yıkasa akşam yağlanır. Bu durumda da insanlar arasında sinir bozucu durumlardan biri olabilir. Aslında saç yağlanması saçın kirli olmasından dolayı değildir.

Çabuk yağlanan saçların ilk nedeni saç derisinin doğal olarak daha fazla sebum üretmesi nedeniyle oluşur. Bununla birlikte sürekli saçla oynanması da saç diplerine sık sık dokunmak ve gün içinde yoğun terlemek saçlarda yağlı bir görünümün oluşmasına neden olabilir.

Saçların yağlanmasında en etkili bir diğer neden ise yanlış şampuan seçimi de önemli bir etkendir. Saç derisini fazla kurutan ya da sert temizlemeye neden olan ürünler bazı kişilerde tahrişe neden olabilir. Bunun için şampuan almadan önce yağlı saç ibaresini görmek değil de saç derisinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına bakılarak nazik bir temizleyici tercih edilmelidir.

Saçların her gün yıkanması da çok yağlı saçlar için yapılan yöntemlerden biri oluyor. Hatta bu durum tabi ki sürekli terleyen ya da yağlı saç derisine sahip kişiler için yapılması gereken durumlardan biri olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de saç derisinin gereğinden fazla kurutulmasının olmamasıdır.

Her gün saç yıkamak saç derisinin ihtiyacına uygun bakım yapılmadığı zaman da bir işe yaramaz. Siz ne yaparsanız yapın saç derisine doğru düzgün bakımlar yapılmadığı zaman bir halta yaramaz. Bu yüzden saçların yağlanması soruna son dedirtecek olan yöntemle birlikte saçlarınız 5 gün bile yıkanmazsa yağlanma problemi olmayacak.

5 GÜN YIKANMAZSANIZ BİLE SAÇLARINIZ YAĞLANMAZ

5 gün boyunca saçlarınızı bile yıkamazsanız yağlanmayacak olan formülle birlikte saçların yağlanma durumlarına son verilecek. Duş sonrasında şampuanın önemi burada dikkat çekiyor. Çünkü saç yıkama işleminde şampuanların ne kadar önemli olmasının yanı sıra saç yıkamanın da iyi yapılması gerektiği belirtiliyor. Duş sırasında kesinlikle saçları şampuan işlemini yaparken saç uçlarına değil de saç diplerine yapılması gerekiyor. Hatta saçların ikiye ayrılarak yıkanması durumu da burada yapılabilir.

Saç köklerinin ne kadar ıslak olması demek saçlarında kolaylıkla temizlenmesi demek oluyor. Saçların diplerini tahrişse neden olabilecek herhangi bir sorunun olmaması da en önemli konular arasında yerini alıyor. Gün içinde de saçlara fazla dokunmamak da bu konuda oldukça önemli oluyor. Özellikle de saç diplerini sürekli ellemek saçların çokça yağlanması neden olabilir.