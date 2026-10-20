Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Yaz aylarında güneşinde etkisiyle birlikte meydana gelen cilt lekeleri sonbahar ve kış aylarında daha belirgin bir hal alıyor. Ancak yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın. Çünkü evde kolayca hazırlanabilen cildi bebek gibi gösteren bakımla aydınlığınız geri gelecek. İşte detaylar…

YAZDAN KALAN GÜNEŞ LEKELERİ CANINIZI SIKMASIN!

Güneşten dolayı oluşan ve yaz ayında farkında olunmayan cilt lekeleri, güneşten gelen UV ışınlarına maruz kalınması nedeniyle ortaya çıkıyor. Özellikle de yüz, alın, yanaklar, burun çevresi çok fazla lekelenmelere maruz kalan kısımlardan biri oluyor.

Yaz aylarında güneş kremi kullanmamak ya da doğru bir şekilde kullanmamak lekelenmelere neden olabiliyor. Uzun süre korunaksız kalan cilt üzerinde lekelerin belirginleşmesi durumu da kaçınılmaz sonlardan biri oluyor. Bazı kişiler de bu durum hormonal değişiklik sonucu da ortaya çıkabilir. Diğer bir yandan bu değişiklik sonucu leke oluşuna ciltler daha yatkın olabilir.

Ayrıca sonbahar da güneşin etkisinin de azaldığını düşünmekte cilt üzerinde lekelenmelere neden olabilir. Cildiniz için kış ayında bile leke oluşmaması için evde kolayca hazırlanabilen bakımla birlikte cildiniz aydınlık ve yumuşak olacaktır. Bunların dışında sosyal medya da yer alan lekenin gitmesi için yapılan karışımları da sürmek çoğu zaman cilt üzerinde lekelenmeleri ortaya çıkarabilir.

Eğer sizde güneşten kalan lekelerinizi göndermek istiyor ancak sosyal medyadaki bakım yöntemlerine güvenmiyorsanız sizin için araştırdığımız ve benim de lekelenmeler sonucu deneyimlediğim cildi bebek gibi yapan bakımla cildiniz daha aydınlık olacak.

CİLDİ BEBEK GİBİ GÖSTEREN BAKIM

Cildinizin lekelerden kurtulmasını istiyorsanız ilk adım kesinlikle nemlendirme işlemini düzenli olarak yapmalısınız. Çünkü cildin daha aydınlık ve canlı görünmesi için nemlendirme oldukça önemli bir yer tutuyor. Nemin azalmasıyla ciltte pul pul dökülme ve ince çizgilerin oluşması da kaçınılmaz olur, sonrasında cilt mat görünür.

Cildinize göre nemlendirici kullanırsanız, bariyeriniz desteklenir. Ayrıca kuru olan ciltler daha fazla nemlendirici kullanırsa onlar için daha iyi olur. Diğer bir yandan da yağlı ciltler kesinlikle gözenek yapmayan ve cildi ağırlaştırmayan bir nemlendirici kullanması gerekiyor.

Güneş lekelerinin görünümü azaltmak isteyenlerin yaptığı bir diğer en sık yanlış ise sadece leke karşıtı ürünlere odaklanıp güneş korumasını ihmal etmek oluyor. Güneş ışınları mevcut lekelerin koyulaşmasına ve yeni lekelerin oluşmasına da neden olabilir. Bu sebeple ne olursa olsun kışın bile güneş kremini sürmek önemli.

EVDE KOLAYCA HAZIRLANABİLEN BAKIM KÜRÜ!

Cilt tonunu açmak ve yazdan kalan lekelere elveda demek istiyorsanız, meyan kökü ve yoğurt ikilisinin yardımcı olacaktır. Meyan kökü, renk pigmenti üreten enzimi sayesinde hem leke oluşuma engel olur hem de meydana gelen lekeleri ortadan kaldırır.

Bir tatlı kaşığı meyan kökünü bir yemek kaşığı yoğurta karıştırın. Meydana gelen karışımı haftada 2 kez olacak şekilde cildinize uygulayın. Uygulamanızı 15 dakika bekletin ve cildinizi güzelce temizleyip, nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.