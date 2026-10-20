Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:56

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Yaz aylarında güneşten dolayı meydana gelen güneş lekeleri kış aylarında can sıkıcı olabiliyor. Ancak artık yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Çünkü cildi bebek gibi gösteren bakımla birlikte cildiniz daha aydınlık olacak. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:56

Yaz aylarında güneşinde etkisiyle birlikte meydana gelen cilt lekeleri sonbahar ve kış aylarında daha belirgin bir hal alıyor. Ancak yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın. Çünkü evde kolayca hazırlanabilen cildi bebek gibi gösteren bakımla aydınlığınız geri gelecek. İşte detaylar…

YAZDAN KALAN GÜNEŞ LEKELERİ CANINIZI SIKMASIN!

Güneşten dolayı oluşan ve yaz ayında farkında olunmayan cilt lekeleri, güneşten gelen UV ışınlarına maruz kalınması nedeniyle ortaya çıkıyor. Özellikle de yüz, alın, yanaklar, burun çevresi çok fazla lekelenmelere maruz kalan kısımlardan biri oluyor.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Yaz aylarında güneş kremi kullanmamak ya da doğru bir şekilde kullanmamak lekelenmelere neden olabiliyor. Uzun süre korunaksız kalan cilt üzerinde lekelerin belirginleşmesi durumu da kaçınılmaz sonlardan biri oluyor. Bazı kişiler de bu durum hormonal değişiklik sonucu da ortaya çıkabilir. Diğer bir yandan bu değişiklik sonucu leke oluşuna ciltler daha yatkın olabilir.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Ayrıca sonbahar da güneşin etkisinin de azaldığını düşünmekte cilt üzerinde lekelenmelere neden olabilir. Cildiniz için kış ayında bile leke oluşmaması için evde kolayca hazırlanabilen bakımla birlikte cildiniz aydınlık ve yumuşak olacaktır. Bunların dışında sosyal medya da yer alan lekenin gitmesi için yapılan karışımları da sürmek çoğu zaman cilt üzerinde lekelenmeleri ortaya çıkarabilir.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Eğer sizde güneşten kalan lekelerinizi göndermek istiyor ancak sosyal medyadaki bakım yöntemlerine güvenmiyorsanız sizin için araştırdığımız ve benim de lekelenmeler sonucu deneyimlediğim cildi bebek gibi yapan bakımla cildiniz daha aydınlık olacak.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

CİLDİ BEBEK GİBİ GÖSTEREN BAKIM

Cildinizin lekelerden kurtulmasını istiyorsanız ilk adım kesinlikle nemlendirme işlemini düzenli olarak yapmalısınız. Çünkü cildin daha aydınlık ve canlı görünmesi için nemlendirme oldukça önemli bir yer tutuyor. Nemin azalmasıyla ciltte pul pul dökülme ve ince çizgilerin oluşması da kaçınılmaz olur, sonrasında cilt mat görünür.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Cildinize göre nemlendirici kullanırsanız, bariyeriniz desteklenir. Ayrıca kuru olan ciltler daha fazla nemlendirici kullanırsa onlar için daha iyi olur. Diğer bir yandan da yağlı ciltler kesinlikle gözenek yapmayan ve cildi ağırlaştırmayan bir nemlendirici kullanması gerekiyor.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Güneş lekelerinin görünümü azaltmak isteyenlerin yaptığı bir diğer en sık yanlış ise sadece leke karşıtı ürünlere odaklanıp güneş korumasını ihmal etmek oluyor. Güneş ışınları mevcut lekelerin koyulaşmasına ve yeni lekelerin oluşmasına da neden olabilir. Bu sebeple ne olursa olsun kışın bile güneş kremini sürmek önemli.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

EVDE KOLAYCA HAZIRLANABİLEN BAKIM KÜRÜ!

Cilt tonunu açmak ve yazdan kalan lekelere elveda demek istiyorsanız, meyan kökü ve ikilisinin yardımcı olacaktır. Meyan kökü, renk pigmenti üreten enzimi sayesinde hem leke oluşuma engel olur hem de meydana gelen lekeleri ortadan kaldırır.

Yazdan kalan güneş lekeleri canınızı sıkmasın! Cildi bebek gibi gösteren bakım

Bir tatlı kaşığı meyan kökünü bir yemek kaşığı yoğurta karıştırın. Meydana gelen karışımı haftada 2 kez olacak şekilde cildinize uygulayın. Uygulamanızı 15 dakika bekletin ve cildinizi güzelce temizleyip, nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cilt güzelliğinin tropikal sırrı! Guavanın C vitamini zenginliğini keşfettim
Kuyruk yağı cilt için nasıl kullanılır? Kuyruk yağı gerçekten kırışıklık azaltır mı?
ETİKETLER
#yoğurt
#güneş lekeleri
#meyan kökü
#Güzellik
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.