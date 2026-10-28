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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:04

Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte el örgüsü de tekrardan popüler hale geliyor. Özellikle de kış ayında hem şık görünmek hem de sıcak kalmak isteyenler, kendi berelerini örerek tarzlarına uygun modeller hazırlayabiliyorlar. Üstelik de örgüye yeni başlayanların daha kolay bir şekilde örebileceği en değişik ve şık desenler ön plana çıkıyor. 2026 yılının en değişik bere modelleri yeni başlayanların bile kolayca yapmasını sağlıyor.

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Editor
 Arzu Akçay
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Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:04

El yapımı işler her zaman daha tatlı geliyor. Özellikle de kış ayı için örülen ve giyilmek için sabırsızlanılan kışlık modeller dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kış ayında hem güzel görünmek hem de sıcacık kalmak istiyorsanız, kendi tarzlarınıza uygun modeller de yapabilirsiniz. Üstelik örgü yapmayı bile bilemiyorsanız endişe etmeyin, kolay ve pratik tarzda yöntemlerle bere yapabilirsiniz. 2026 yılına damga vuran el işi örgü modelleri sevilerek takip ediliyor. İşte detaylar…

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KOLAY BERE YAPIMI!

Örgü yapımına yeni başlayanlar bere yapımına geçerse onlar için en güzel tercihlerden biri düz örgü modeli olur. Çünkü ilk başlayacaklar daha karmaşık ya da karışık örgüleri yapmak da zorlanabilirler. Bu sebeple düz örgü onlar için daha kolay olur. Temel örgü hareketlerini öğrenerek de kısa sürede kullanışlı bere yapımı kolay hale geliyor.

Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026

Düz örgü yapmak isteyenler için orta kalınlık da bir ip alarak istedikleri uzunlukta ve kalınlıkta yapabilirsiniz. İlk önce baş çevresine uygun genişlikte ilmekler atılması lazım. Ardından örgü, istenilen uzunluğa göre üst kısımlara kadar uzaması gerekiyor. Bere tamamlandığında üst kısımdaki baş açıklığı istenilen büzüşme modeliyle kapatılarak toplanıyor.

Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026

Eğer ki ilk kez eline örgü yapacak olanlar önce sade bir renkle bu işlemi yapsınlar. Özellikle de açık renk bir ip kullanılırsa nerede hata yaptığı da kolayca görülebilir. İlerleyen zamanlarda eliniz alıştığı zaman rahatlıkla değişik modellerdeki bereleri yaparsınız.

Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026

EN DEĞİŞİK ÖRGÜ BERE MODELLERİ 2026

Eliniz örgü yapmaya alıştığı zaman değişik modeller de ilgi alanınıza girmiş olacak. Özellikle de yapımındaki basitlik ve kolaylık sizlerin örgü dünyasında daha bilgili olmanızı sağlayacak. Hatta renkleri bile isteyerek kullanabilir, her türlü örgü bere çıkartabilirsiniz.

Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026

Ahududu Örnekli Bere Modeli

5 numara tığ ile örülmesi daha makuldür. Ancak elinizde daha büyük bir tığ varsa onu da kullanabilirsiniz. Bebe yününden yapacaksanız işte burada 4 numara tığ kullanmanız gerekiyor. Ahududuyu andıran görseliyle dikkatleri çeken bere modeli oldukça sevilerek kullanılıyor.

Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026

Dikişsiz Zikzak Bere Modeli

Genellikle daha az kalınlıkta bir ip ve tığ ile örülen bu bere, yapımıyla en kolay berelerden biri. Çünkü dikiş istemiyor. Kendinden yuvarlak bir şekilde başlanılarak yapılan zikzak modeli üste birleşerek güzel bir bere yapımına da ek veriyor.

Yeni başlayanlar için kolay bere yapımı! En değişik örgü bere modelleri 2026

Kare Kutulu Bere Modeli

Bere yapımında belki de bir bakışta zor gibi görünen kare kutulu bere modeli bebeklere ve çocuklara çok iyi gidiyor. Yine aynı şekilde tığ ile örülen bu model, son zamanlarda en sık karşılaştığımız modeller arasında yerini alıyor. Her ne kadar kalın ip kullanılırsa bereniz de o kadar kalın durur. Bu sebeple bu modeller incelik ve kalınlık olarak da değişime uğrayabilir.

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ETİKETLER
#bere
#Örgü
#düz örgü
#Örgü & Hobi
#Ahududu Örnekli Bere
#Zikzak Bere
#Mavi Kadin
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