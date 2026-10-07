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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:15

Yeraltı Derya kim, gerçek adı nedir? Şükran Ovalı filmleri ve oynadığı tv dizileri

Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak olan dizide yer alan Derya karakteri kim, gerçek adı nedir merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yeraltı Derya kim, gerçek adı nedir? Şükran Ovalı filmleri ve oynadığı tv dizileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:15

2. sezonunda , , ve Ekrem Tamer gibi isimler dahil oldu. Yeni sezonda yer alan Derya karakterini oynayan isim ilgi gördü.

YERALTI DERYA KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Yeraltı ikinci sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Derya karakteri ise kısa sürede beğeni topladı. Derya karakterini Şükran Ovalı oynuyor. Ovalı birçok projede yer alarak adından söz ettirdi.

Yeraltı Derya kim, gerçek adı nedir? Şükran Ovalı filmleri ve oynadığı tv dizileri

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1985 senesinde İzmir'de doğan isim Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Bez Bebek, Şeref Meselesi, Paramparça, Vatanım Sensin ve Yargı dizilerindeki rolleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Futbolcu Caner Erkin ile evliliğinden olan kızı ile paylaşımları ise beğeni topluyor.

Yeraltı Derya kim, gerçek adı nedir? Şükran Ovalı filmleri ve oynadığı tv dizileri

ŞÜKRAN OVALI'NIN FİLMLERİ VE OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Şükran Ovalı'nın oynadığı dizi ve filmler:

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı – 2002
Ezo Gelin – Gülden – 2006
Vazgeç Gönlüm – Cemile – 2007
Bez Bebek – Merve – 2007
Aşk Yakar – 2008
Kahramanlar – Ayşe – 2009
Bir Bulut Olsam – Bahar – 2009
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – Aslı/Ayla – 2010
Reis – Nazlı – 2011
Leyla ile Mecnun – Sena – 2012
Kötü Yol – Nuran Öğütçü – 2012

Yeraltı Derya kim, gerçek adı nedir? Şükran Ovalı filmleri ve oynadığı tv dizileri


Avrupa Avrupa – Melisa – 2013
Cinayet – Umay Abalı – 2014
Şeref Meselesi – Derya – 2014-2015
Paramparça – Psikolog Ayşe – 2016
Familya – Ezgi Alagöz – 2016
Vatanım Sensin – Seher – 2017-2018
Ufak Tefek Cinayetler – Şebnem Aksak – 2018
Menajerimi Ara – Kendisi – 2020
Şeref Bey – Suna – 2021
Yargı – Derya İhdal – 2022-2024
Erşan Kuneri – 2024

Yeraltı Derya kim, gerçek adı nedir? Şükran Ovalı filmleri ve oynadığı tv dizileri


Kalpazan – Canan – 2024
Başka Bir Gün – Özlem Tancı – 2025
Filmleri
Pars: Kiraz Operasyonu – Zeynep – 2006
Alia – İpek – 2008
Cin Geçidi – Pınar – 2008
Ev – Vildan – 2009
Nar – 2011
Yeni Dünya – Melek – 2015
Şeytan Tüyü – Neşe – 2016
Ekşi Elmalar – Safiye – 2016
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye – Yasemin – 2017
Hazine – Zehra – 2022
Kal – 2022
Cenazemize Hoş Geldiniz – Arzu – 2023
Başka Bir Sen – 2025

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ETİKETLER
#İsmail Hacıoğlu
#Şükran Ovalı
#Azra Aksu
#yeraltı
#Diziler
#Ekrem Tamer
#Mavi Kadin
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