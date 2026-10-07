Yeraltı Derya kim, gerçek adı nedir? Şükran Ovalı filmleri ve oynadığı tv dizileri

Yeraltı 2. sezonunda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer gibi isimler dahil oldu. Yeni sezonda yer alan Derya karakterini oynayan isim ilgi gördü.

YERALTI DERYA KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Yeraltı ikinci sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Derya karakteri ise kısa sürede beğeni topladı. Derya karakterini Şükran Ovalı oynuyor. Ovalı birçok projede yer alarak adından söz ettirdi.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1985 senesinde İzmir'de doğan isim Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Bez Bebek, Şeref Meselesi, Paramparça, Vatanım Sensin ve Yargı dizilerindeki rolleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Futbolcu Caner Erkin ile evliliğinden olan kızı ile paylaşımları ise beğeni topluyor.

ŞÜKRAN OVALI'NIN FİLMLERİ VE OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Şükran Ovalı'nın oynadığı dizi ve filmler:

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı – 2002

Ezo Gelin – Gülden – 2006

Vazgeç Gönlüm – Cemile – 2007

Bez Bebek – Merve – 2007

Aşk Yakar – 2008

Kahramanlar – Ayşe – 2009

Bir Bulut Olsam – Bahar – 2009

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – Aslı/Ayla – 2010

Reis – Nazlı – 2011

Leyla ile Mecnun – Sena – 2012

Kötü Yol – Nuran Öğütçü – 2012



Avrupa Avrupa – Melisa – 2013

Cinayet – Umay Abalı – 2014

Şeref Meselesi – Derya – 2014-2015

Paramparça – Psikolog Ayşe – 2016

Familya – Ezgi Alagöz – 2016

Vatanım Sensin – Seher – 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler – Şebnem Aksak – 2018

Menajerimi Ara – Kendisi – 2020

Şeref Bey – Suna – 2021

Yargı – Derya İhdal – 2022-2024

Erşan Kuneri – 2024



Kalpazan – Canan – 2024

Başka Bir Gün – Özlem Tancı – 2025

Filmleri

Pars: Kiraz Operasyonu – Zeynep – 2006

Alia – İpek – 2008

Cin Geçidi – Pınar – 2008

Ev – Vildan – 2009

Nar – 2011

Yeni Dünya – Melek – 2015

Şeytan Tüyü – Neşe – 2016

Ekşi Elmalar – Safiye – 2016

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye – Yasemin – 2017

Hazine – Zehra – 2022

Kal – 2022

Cenazemize Hoş Geldiniz – Arzu – 2023

Başka Bir Sen – 2025