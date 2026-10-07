Yeraltı dizisinde Derya’nın kızı Ada’nın babası Bozo mu? Yeraltı’nında Bozo’nun kızı Ada mı? Ada kimin kızı?

Yeraltı dizisi yeni sezonda Derya’nın kızı Ada’nın babasının kim olduğu sorusu izleyicilerin gündeminde. Dizinin karakterleri arasındaki ilişkiler ve geçmişte yaşananların ortaya çıkmasıyla birlikte Ada’nın hikâyesine dair yeni bir ihtimal konuşulmaya başladı. Peki, Yeraltı’nda Bozo’nun kızı Ada mı? Derya’nın kızı Ada’nın babası Bozo mu?

YERALTI DİZİSİNDE ADA KİMİN KIZI?

Yeraltı dizisinde Ceylan’ın Derya ve Bozo arasındaki geçmişi araştırırken, Derya’nın Ada adında kızı olduğunu öğrenecek. Yaşanılacak gelişmeler sonrasında Derya ve Bozo arasındaki yakınlık Ada’nın Bozo’nun kızı mı olduğuna dair şüpheler uyandıracak.

Ada ile Bozo arasındaki bağlantının geçmişte yaşanan olaylarla ilişkili olup olmadığı merak edilirken, izleyiciler bu sırrın ne zaman ortaya çıkacağını araştırıyor. Derya’nın geçmişi ve Ada’nın hayatındaki bilinmeyenler, hikâyenin önemli merak unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Ada’nın gerçek babasının kim olduğu konusu, Yeraltı dizisinin ilerleyen bölümlerinde yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor.

YERALTI DİZİSİNDE DERYA’NIN KIZI ADA’NIN BABASI BOZO MU?

Yeraltı dizisinde Derya’nın kızı Ada’nın babasının Bozo olduğu iddiası, hikâyenin en dikkat çeken gelişmesi olacak. Yeraltı yeni sezon bölümlerinde Derya’nın geçmişine dair ortaya çıkacak yeni gerçekler, karakterler arasındaki dengeleri de değiştirecek.

İddiaya göre Derya’nın çocuğu Bozo’dan ve Ada’nın gerçek babasının Bozo olduğu ortaya çıkacak. Bu gelişmenin ardından Ceylan’ın, Bozo ile Derya arasındaki ilişkiyi tesadüfen öğrenmesi bekleniyor. Ceylan’ın bu gerçeği öğrenmesiyle birlikte dizide yeni bir hesaplaşmanın yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu oldu. Ada’nın Bozo’nun kızı olduğunun ortaya çıkması, hem Derya’nın geçmişini hem de Bozo’nun hayatındaki dengeleri değiştirecek önemli bir sır olarak öne çıkıyor. İzleyiciler şimdi bu gerçeğin ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağını merak ediyor.

YERALTI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali ile Sultan’ın düğün günü gelirken, Ceylan artık uzaktan izlediği bir ihtimalle değil, gözlerinin önünde gerçekleşen bir evlilikle karşı karşıyadır. Haydar Ali’nin Sultan’la nikâh masasına oturması, Ceylan için sandığından çok daha zor olacaktır.

Üstelik düğün, Ceylan’ın karşısına hiç beklemediği başka bir hikâye çıkarır. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığı düşünülen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirir. Bozo ile Derya arasında geçen konuşmada “Ada” isminin taşıdığı anlam ise ikilinin geçmişine dair yeni soru işaretleri oluşturur.

Öte yandan Bozo’nun Gülsüm Ana’ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken, Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk da açığa çıkmaya başlar. Bozo’nun geri çekildiği dönemde biriken meseleler, eski dostu Rüzgar’ı yıllar sonra yeniden karşısına getirir. Rüzgar ile abisi Boran’ın gelişi ise geçmişten kalan başka hesapları da beraberinde getirir.

Düğün için adada bir araya gelen kalabalığın içinde eski aşklar, eski dostluklar ve kapanmamış hesaplar aynı masada buluşur. Bozo yeni hayatına tutunmaya çalışırken, üç aylık sessizliğin bitmesine yalnızca günler kalmıştır. Peki, herkesin geçmişinden bir parçayı yanında getirdiği bu düğün, gerçekten bir kutlamayla mı sona erecektir?