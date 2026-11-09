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UYGULAMALAR
İstanbul
Maya, evde hazırlanan bazı cilt maskelerinde kullanılan malzemeler arasında yer alıyor. Cildi beslediği, nemlendirdiği ve daha parlak görünmesini sağladığı yönündeki iddialar ise merak uyandırıyor. Ancak hamur mayasının doğrudan yüze uygulanmasının cilt üzerindeki etkilerine ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Üstelik hassas ciltlerde bazı içerikler kızarıklık, kaşıntı ve tahrişe yol açabiliyor. Peki, yüze maya sürülür mü, maya yüzü yakar mı? İşte bilinmesi gerekenler...
Evet, maya bazı ev yapımı yüz maskelerinde kullanılabiliyor. Ancak hamur mayasının doğrudan cilde uygulanmasının cildi nemlendirdiği, lekeleri giderdiği veya kırışıklıkları azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Kozmetik ürünlerde kullanılan maya özleriyle mutfakta kullanılan yaş veya kuru maya da aynı şekilde değerlendirilmemeli.
Maya, bazı kişilerde ciltte tahrişe veya alerjik reaksiyona neden olabilir. Özellikle hassas ciltlerde uygulama sonrasında kızarıklık, kaşıntı, yanma ve batma hissi görülebilir. Bu nedenle evde hazırlanan maya maskelerinin herkes için güvenli olduğu düşünülmemelidir.
Ciltte yanma veya belirgin kızarıklık oluşması durumunda maske hemen yıkanarak ciltten uzaklaştırılmalıdır. Şikâyetler devam ederse dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.
Hassas, alerjiye yatkın veya tahriş olmuş ciltlerde maya maskesi kullanılması önerilmez. Özellikle egzama, rozasea ve aktif cilt iltihabı bulunan kişilerin ev yapımı karışımları yüzlerine uygulamadan önce dermatoloji uzmanına danışması gerekir.
Ciltte açık yara, güneş yanığı veya tahriş bulunması durumunda da maya maskesinden kaçınılmalıdır. Doğal içerikli olması, maskenin cilde zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Ayrıca maya alerjisi bulunan kişilerin bu tür uygulamalardan uzak durması önem taşıyor.
Maya maskesinin yüzde ne kadar bekletilmesi gerektiğine ilişkin bilimsel olarak belirlenmiş güvenli bir süre bulunmuyor. Ev yapımı maya karışımlarının cilt üzerindeki etkileri yeterince araştırılmadığı için belirli bir bekleme süresi önermek doğru değil. Özellikle yanma, kaşıntı veya kızarıklık oluşursa karışım hemen ciltten uzaklaştırılmalı.
Maya maskesi, doğal cilt bakımı arayanların ilgisini çekse de her cilt tipi için uygun bir uygulama değil. Cilt sağlığını korumak isteyenlerin denenmemiş ev yapımı karışımlar yerine cilt tiplerine uygun, dermatolojik olarak test edilmiş ürünleri tercih etmesi önem taşıyor. Yanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtiler görüldüğünde ise uygulamaya devam edilmemeli.