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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:05

1 Kasım MasterChef'te kim elendi? Şükran mı, Hasan mı, Enes mi elendi? Özet yayınlanıyor

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme potasında yer alan 6 yarışmacı, yarışmada kalabilmek için mutfakta mücadele etti. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 1 Kasım MasterChef Türkiye eleme gecesinde yaşananlar…

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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1 Kasım MasterChef'te kim elendi? Şükran mı, Hasan mı, Enes mi elendi? Özet yayınlanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:05

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan , haftanın eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde eleme potasına giren , Enes Vardar, Şükran Boyraz, , Armağan Kırant ve Muhammed Yahya, yarışmada kalmak için son kez hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın elenen yarışmacısı belli oldu.

1 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar günü yayınlanan son bölümünde yarışmaya veda eden isim Hasan Alp Karabacak oldu.

1 Kasım MasterChef'te kim elendi? Şükran mı, Hasan mı, Enes mi elendi? Özet yayınlanıyor

Eleme potasında bulunan yarışmacılar, gecenin sonunda MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonrası Hasan Alp Karabacak, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı.

Böylece MasterChef Türkiye'de bir haftanın daha eleme süreci tamamlandı.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen eleme gecesinde haftanın eleme potasında 6 yarışmacı yer aldı.

Haftanın eleme potasına giren yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

  • Nurten Tamer Ocak
  • Enes Vardar
  • Şükran Boyraz
  • Hasan Alp Karabacak
  • Armağan Kırant
  • Muhammed Yahya

Yarışmacılar, eleme gecesinde MasterChef Türkiye'de kalabilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda Hasan Alp Karabacak, yarışmadan ayrılan isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 1 KASIM ELEME GECESİ ÖZETİ

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin karşısında yemeklerini hazırlayarak yarışmada kalma şansı elde etmeye çalıştı.

Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerle Hasan Alp Karabacak'ın yarışmaya veda ettiği açıklandı. MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından yarışmacılar arasındaki rekabet yeni haftada da devam edecek.

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım 2026 tarihinde elenen yarışmacı Hasan Alp Karabacak oldu. Yarışmanın son bölümünde eleme potasında yer alan isimler arasından yapılan değerlendirme sonucunda Hasan Alp Karabacak, MasterChef macerasını tamamladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerinde yarışmacılar, şampiyonluk yolunda mücadele etmeyi sürdürecek.

ETİKETLER
#masterchef türkiye
#Hasan Alp Karabacak
#Şükran Boyraz
#Enes Vardar
#nurten tamer ocak
#Medya
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