1 Kasım MasterChef'te kim elendi? Şükran mı, Hasan mı, Enes mi elendi? Özet yayınlanıyor

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, haftanın eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde eleme potasına giren Nurten Tamer Ocak, Enes Vardar, Şükran Boyraz, Hasan Alp Karabacak, Armağan Kırant ve Muhammed Yahya, yarışmada kalmak için son kez hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın elenen yarışmacısı belli oldu.

1 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar günü yayınlanan son bölümünde yarışmaya veda eden isim Hasan Alp Karabacak oldu.

Eleme potasında bulunan yarışmacılar, gecenin sonunda MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonrası Hasan Alp Karabacak, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı.

Böylece MasterChef Türkiye'de bir haftanın daha eleme süreci tamamlandı.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen eleme gecesinde haftanın eleme potasında 6 yarışmacı yer aldı.

Haftanın eleme potasına giren yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

Nurten Tamer Ocak

Enes Vardar

Şükran Boyraz

Hasan Alp Karabacak

Armağan Kırant

Muhammed Yahya

Yarışmacılar, eleme gecesinde MasterChef Türkiye'de kalabilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda Hasan Alp Karabacak, yarışmadan ayrılan isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 1 KASIM ELEME GECESİ ÖZETİ

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin karşısında yemeklerini hazırlayarak yarışmada kalma şansı elde etmeye çalıştı.

Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerle Hasan Alp Karabacak'ın yarışmaya veda ettiği açıklandı. MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından yarışmacılar arasındaki rekabet yeni haftada da devam edecek.

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım 2026 tarihinde elenen yarışmacı Hasan Alp Karabacak oldu. Yarışmanın son bölümünde eleme potasında yer alan isimler arasından yapılan değerlendirme sonucunda Hasan Alp Karabacak, MasterChef macerasını tamamladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerinde yarışmacılar, şampiyonluk yolunda mücadele etmeyi sürdürecek.