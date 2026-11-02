1 Kasım MasterChef'te kim elendi? Şükran mı, Hasan mı, Enes mi elendi? Özet yayınlanıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, haftanın eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde eleme potasına giren Nurten Tamer Ocak, Enes Vardar, Şükran Boyraz, Hasan Alp Karabacak, Armağan Kırant ve Muhammed Yahya, yarışmada kalmak için son kez hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın elenen yarışmacısı belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar günü yayınlanan son bölümünde yarışmaya veda eden isim Hasan Alp Karabacak oldu.
Eleme potasında bulunan yarışmacılar, gecenin sonunda MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonrası Hasan Alp Karabacak, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı.
Böylece MasterChef Türkiye'de bir haftanın daha eleme süreci tamamlandı.
MasterChef Türkiye'de 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen eleme gecesinde haftanın eleme potasında 6 yarışmacı yer aldı.
Haftanın eleme potasına giren yarışmacılar şu şekilde sıralandı:
Yarışmacılar, eleme gecesinde MasterChef Türkiye'de kalabilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda Hasan Alp Karabacak, yarışmadan ayrılan isim oldu.
MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin karşısında yemeklerini hazırlayarak yarışmada kalma şansı elde etmeye çalıştı.
Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerle Hasan Alp Karabacak'ın yarışmaya veda ettiği açıklandı. MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından yarışmacılar arasındaki rekabet yeni haftada da devam edecek.
MasterChef Türkiye'de 1 Kasım 2026 tarihinde elenen yarışmacı Hasan Alp Karabacak oldu. Yarışmanın son bölümünde eleme potasında yer alan isimler arasından yapılan değerlendirme sonucunda Hasan Alp Karabacak, MasterChef macerasını tamamladı.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerinde yarışmacılar, şampiyonluk yolunda mücadele etmeyi sürdürecek.