13 Mayıs Kuruluş Orhan dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Orhan için karar verildi!

Bozdağ Film imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu Kuruluş Orhan, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında beğeni ile takip ediliyor. ATV kanalında en son 23. bölümü ile ekrana gelen Kuruluş Orhan dizisine öne sürülen bir iddia kafa karıştırdı. Çarşamba günlerinin reytingleri coşturan dizilerinden biri olan Kuruluş Orhan'ın 13 Mayıs tarihli ATV yayın akışında yer almaması dikakt çekti. Peki Kuruluş Orhan dizisi neden yok? Kuruluş Orhan'ın yayınlanmama sebebi belli oldu mu? Kuruluş Orhan dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Orhan'ın 24. bölümü ne zaman?
ATV'nin en iddialı projelerinden biri olan Kuruluş Orhan dizisi, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dizi gündeminde adından söz ettiriyor.
ATV'nin sevilen dizileri arasında kendini gösteren Kuruluş Orhan'ın 24. bölümünün yarın akşam her zamanki saat ve kanalında yayınlanması beklenir iken; fenomen dizinin yayın akışında yer almaması izleyicileri endişelendirdi.
Yayın döneminin sonuna doğru dizilere yönelik alınan final ya da sezon finali kararları izleyiciler arasında tetikte beklenir iken dizinin yeni bölüm tarihinin askıya alınması dikkat çekti.
Normal şartlar altında her çarşamba günü saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkan Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün bu hafta ATV yayın akışından kaldırılmasının sebebi belli oldu.
24. bölümünün yarın akşam yayınlanması beklenen Kuruluş Orhan'ın, Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması sebebiyle yayınlanamayacağı ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?
Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının ekranlarda oynanacak olması sebebiyle Kuruluş Orhan'ın yeni bölüm tarihi ertelendi.
Yayın planında alınan farklılıklardan sonra ise izleyiciler, fenomen dizinin yeni bölüm yayın tarihi için araştırmaya koyuldu.
Yapılan araştırmalar neticesinde Kuruluş Orhan dizisinin 24. bölümünün 20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olması bekleniyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
22:40 Kuruluş Orhan 23.Bölüm (Eski bölüm)
02:00 Ateş Kuşları