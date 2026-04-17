 | Ebrar Oral

17 Nisan Cuma Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyiciler arasında merak duygusunu tavana çıkardı. Her hafta yeni bir kaosun eklendiği Kızılcık Şerbeti dizisinin sıkı takipçileri, dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi bugün var mı? Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm ne zaman?

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 17:16

Cuma günleri reyting istatistiklerinde ilk sırayı Taşacak Bu Deniz ile kapışan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayınlanan entrikalı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. 133. bölümüyle ekran karşısına çıkması planlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün bu akşam Show TV ekranlarında yer alıp almayacağı, dizinin sıkı takipçileri arasından merakla araştırılıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen silahlı çatışma sonucunda; ekranlarda oynayan bazı dizilerin bu üzücü olay sebebiyle yeni bölümlerinin ekranda olmayacağı belirtildi. Yeni bölüm yerine tekrar bölümlerin yayına girdiği kanallarda izleyiciler ekran başından takip ettikleri dizinin yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki geniş bir izleyici kitlesi bulunan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 17 Nisan Cuma Kızılcık Şerbeti dizisi var mı yok mu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 133. yeni bölümü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki üzücü olaylar nedeniyle diğer bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı belirtilmesine rağmen Show TV'de yayınlanacaktır.
Kızılcık Şerbeti dizisinin 133. bölümü 17 Nisan Cuma akşamı Show TV'de ekrana gelecek.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı çatışma nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekranda olmayacağı belirtildi.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Ünal ailesinde Başak ile Fatih arasında yaşanacaklar ve Çimen'in Salkım için imtihanı öne çıkacak.
Show TV'nin yayın akışında 17 Nisan Cuma günü 20:00'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yer alıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?


Yayınlanan yeni bölüm fragmanı sonrasında izleyicilerin ekran karşısında izleyebilmek için gün saydığı Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta TV’de oynayıp oynamayacağı izleyiciler arasında yakından takip ediliyor.

Son günlerde yaşanan korkunç olaylardan sonra kanallardaki bazı dizilerin yayın akışından çıkarılması, "Kızılcık Şerbetinin yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı?" sorusunu da peşinden getirdi.

Dizinin yeni bölümü için sabırsızlanan dizi fanlarını sevindiren haber gecikmedi. Show TV’nin iddialı yapımı olan Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümüne dair herhangi bir erteleme ya da aksama olmadığı görüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ HAFTAYA ERTELENECEK Mİ?


Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair merakta kalan izleyiciler, dizinin yeni bölümünün yayın gününe yönelik araştırmalara yöneldi. Show TV’nin resmi web sitesinde yapılan kanal kontrolünde; fenomen dizinin televizyon yayın akışında geçtiği görüldü.

Yaşanan üzücü olaylar sonrasında şuana kadar yapım şirketi tarafından dizinin yeni bölümüne yönelik herhangi bir iptal ya da erteleme kararının geldiği bir açıklama görülmedi.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?


Cuma günlerinin en gözde dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisi, 133. Bölüm 2. fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler arasında adeta bomba etkisi oluşturdu!

Ünallar ailesinde Başak ile Fatih’in arasında esecek olan soğuk rüzgarlar yalnızca onları değil Ünal ailesini de derinden sarsacak.

Başak’ın oğlunun ortaya çıkmasıyla birlikte boşanma raddesine gelen Fatih ile Başak arasında yaşanacaklar bölüme damgasını vuracak!

Çimen’in Ünallar’ın evine gelmesiyle beraber ortalığın daha da karıştığı görülen fragmanda Salkım’ın büyük imtihanı Çimen olacak.

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle 17 Nisan Cuma günü Show TV'de.


17 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞINDA HANGİ DİZİ VE PROGRAMLAR VAR? 17 NİSAN GÜNCEL SHOW TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ:


06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa (Canlı)
10:00 Bahar (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 Gece Hattı (Canlı)
01:15 Delikanlı (Tekrar)
03:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

