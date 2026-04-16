Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

17 Nisan Cuma Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı neden kaldırıldı?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanının kaldırılmasıyla birlikte izleyiciler, dizinin yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi bu hafta var mı, yok mu? 17 Nisan Cuma günü Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 00:58
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 00:58

dizisi, televizyon dünyasında adı en sık geçen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her hafta ayrı heyecanın yaşandığı Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlanan bölümleriyle beraber cuma akşamlarının en gözde dizisi olarak ekranlarında yerini almaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve heyecan verici olaylarıyla izleyicileri ekran başında soluksuz bırakan Taşacak Bu Deniz dizisi ile ilgili fark edilen bir detay ise dizinin sıkı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragmanın sabah saatlerinde dizinin resmi sosyal medya paylaşım sayfasından yayınlanması izleyiciler arasında cuma gününü iple çektirir iken, fragmanın her yerden silinmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm 2. fragmanın iptal edilmesine anlam veremeyen izleyiciler, bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını da sorgular oldu. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm 2. fragmanının sosyal medya hesaplarından kaldırılması izleyiciler arasında yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair soru işaretlerine neden oldu.
Taşacak Bu Deniz dizisi, cuma akşamlarının gözde dizilerinden biri olarak TRT1'de yayınlanmaktadır.
Dizinin 25. bölüm 2. fragmanı sabah saatlerinde resmi sosyal medya hesabından yayınlandıktan sonra kaldırıldı.
Fragmanın kaldırılma sebebi henüz net olarak bilinmiyor.
Bu durum nedeniyle izleyiciler, bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyor.
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm yayın tarihine yönelik yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.
17 Nisan Cuma TRT1 kanal yayın akışında 20.00'da Taşacak Bu Deniz dizisi görünmektedir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 25. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN SİLİNDİ?

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz dizisinin resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

Normal şartlar altında yeni bölümünün 17 Nisan cuma günü yayınlanması beklenen Taşacak Bu Deniz'de dizinin yeni bölüm fragmanının 2. videosu sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragmanın kaldırılma sebebi henüz net olarak bilinmiyor.

17 NİSAN TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA YOK MU? TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Önce yayınlanan sonra da dizinin resmi web sitesi ve Instagram hesabından silinen fragmandan sonra izleyiciler dizinin yeni bölümün erteleneceğini düşünmeye başladı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yapım ekibinden açıklama geldi mi?

Şuan içerisinde Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm yayın tarihine yönelik yapılmış duyuru ya da açıklama bulunmamaktadır. Gün içerisinde dizinin sosyal medya hesaplarından konuya yönelik bir paylaşım yapılması bekleniyor.

17 NİSAN CUMA TRT1 KANALI YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

05.28 İstiklal Marşı

05.30 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.25 TEKRAR Beni Böyle Sev

09.25 TEKRAR Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 TEKRAR Seksenler

14.00 TEKRAR Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 TEKRAR Cennetin Çocukları

02.35 TEKRAR Benim Adım Melek

05.25
Kapanış.

ETİKETLER
#trt1
#Yayın Akışı
#Taşacak Bu Deniz
#Fragman Silindi
#Yeni Bölüm Ertelendi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.