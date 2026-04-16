Taşacak Bu Deniz dizisi, televizyon dünyasında adı en sık geçen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her hafta ayrı heyecanın yaşandığı Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlanan bölümleriyle beraber cuma akşamlarının en gözde dizisi olarak TRT1 ekranlarında yerini almaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve heyecan verici olaylarıyla izleyicileri ekran başında soluksuz bırakan Taşacak Bu Deniz dizisi ile ilgili fark edilen bir detay ise dizinin sıkı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragmanın sabah saatlerinde dizinin resmi sosyal medya paylaşım sayfasından yayınlanması izleyiciler arasında cuma gününü iple çektirir iken, fragmanın her yerden silinmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm 2. fragmanın iptal edilmesine anlam veremeyen izleyiciler, bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını da sorgular oldu. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ 17 Nisan Cuma Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı neden kaldırıldı? Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm 2. fragmanının sosyal medya hesaplarından kaldırılması izleyiciler arasında yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair soru işaretlerine neden oldu. Taşacak Bu Deniz dizisi, cuma akşamlarının gözde dizilerinden biri olarak TRT1'de yayınlanmaktadır. Dizinin 25. bölüm 2. fragmanı sabah saatlerinde resmi sosyal medya hesabından yayınlandıktan sonra kaldırıldı. Fragmanın kaldırılma sebebi henüz net olarak bilinmiyor. Bu durum nedeniyle izleyiciler, bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm yayın tarihine yönelik yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. 17 Nisan Cuma TRT1 kanal yayın akışında 20.00'da Taşacak Bu Deniz dizisi görünmektedir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 25. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN SİLİNDİ?

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz dizisinin resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

Normal şartlar altında yeni bölümünün 17 Nisan cuma günü yayınlanması beklenen Taşacak Bu Deniz'de dizinin yeni bölüm fragmanının 2. videosu sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragmanın kaldırılma sebebi henüz net olarak bilinmiyor.

17 NİSAN TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA YOK MU? TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Önce yayınlanan sonra da dizinin resmi web sitesi ve Instagram hesabından silinen fragmandan sonra izleyiciler dizinin yeni bölümün erteleneceğini düşünmeye başladı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yapım ekibinden açıklama geldi mi?

Şuan içerisinde Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm yayın tarihine yönelik yapılmış duyuru ya da açıklama bulunmamaktadır. Gün içerisinde dizinin sosyal medya hesaplarından konuya yönelik bir paylaşım yapılması bekleniyor.

17 NİSAN CUMA TRT1 KANALI YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

05.28 İstiklal Marşı

05.30 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.25 TEKRAR Beni Böyle Sev

09.25 TEKRAR Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 TEKRAR Seksenler

14.00 TEKRAR Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 TEKRAR Cennetin Çocukları

02.35 TEKRAR Benim Adım Melek

05.25

Kapanış.