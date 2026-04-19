19 Nisan Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman?

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 19:22
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 19:22
teşkilat

Pazar akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat, aksiyon dolu bölümleri ve akıcı senaryosuyla ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yetenekli oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Teşkilat dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin yakından takip edenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleceş acı okul saldırısından sonra pek çok dizi ve programlar yeni bölüm yayınlarını durdururken; silahların konuştuğu Teşkilat dizisinin de bu dizilerin arasında olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisi bu akşam yeni bölüm var mı? Teşkilat dizisi bu akşam var mı, neden yok? 19 Nisan Teşkilat dizisi yayınlanacak mı?

teşkilat dizisi

19 NİSAN TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Başrolünde Tolga Sarıtaş ile Rabia Soytürk'ün bir araya geldiği Teşkilat dizisi, her hafta işlenen yeni bir heyecan verici gelişmeleriyle televizyon ekranlarının en güçlü dizilerinden oluyor. 6 sezondur TRT1 kanalındaki varlığını sürdürmeye devam eden Teşkilat dizisinin 19 Nisan'da yayınlanması beklenen yeni bölümün ekrana verilip verilmeyeceği son birkaç saat içinde yoğunlukla araştırılıyor. Peki Teşkilat dizisinin bu akşam tekrarı mı yoksa yeni bölümü mü yayınlanacak?

teşkilat dizisi yeni bölüm

Okulda meydana gelen saldırılar sonrasında alınan yeni kararlara göre; televizyon kanallarındaki birçok yerli dizilerin yeni bölümleri bu haftalık askıya alındı.

Reklam gelirlerindeki yavaşlama da bu süreci tetikleyen etken faktörlerden biri olurken yaşanan bu üzücü gelişmeler medya sektöründe domino etkisine yol açtı.

 

teşkilat dizisi bu akşam var mı

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta 26 Nisan pazar gününe kaydırıldığı tespit edildi.

teşkilat dizisi neden yok

TEŞKİLAT DİZİSİ  BU AKŞAM NEDEN YOK? 

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen hadiselerden sonra izleyiciler, hafta boyunca yayınlanmayan dizi ve program içerikleri göz önünde bulundurarak, arama motorunda  “Bu akşam Teşkilat var mı?” sorusunu gündeme getirdi.

 

teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman

TRT1 kanalının güncel yayın akışı listesiyle beraber dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merakla beklenirken, dizinin sıkı takipçileri gözünü TRT 1 yayın listesine çevirdi.

 

teşkilat dizisi bugün yayınlanacak mı

Kanalın resmi web sitesinde 19 Nisan Pazar akşamının yayın akışına yer verilmedi.

Ancak, TRT Haber sitesinde belirtilen yayın akışında ise Teşkilat yerine "Çin Seddi | Yabancı Sinema" yazdığı görüldü.

19 nisan trt1 yayın akışı

19 NİSAN TRT YAYIN AKIŞI LİSTESİ:

06:03 İstiklal Marşı

06:05 Yedi Numara

06:50 Beni Böyle Sev

09:30 Diriliş "Ertuğrul"

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yaşam Başka Yerde

teşkilat dizisi bu akşam yayınlanacak mı

13:30 Cennetin Çocukları

15:45 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması

17:20 Rafadan Tayfa: Kapadokya | Türk Sineması

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Çin Seddi | Yabancı Sinema

21:45 3'Te 3

22:45 Çin Seddi | Yabancı Sinema

00:25 3'Te 3

teşkilat dizisi ne zaman

01:25 Cennetin Çocukları (Canlı)

03:40 Yaşam Başka Yerde

04:00 Diriliş "Ertuğrul"

06:00 Kapanış.

