TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:35

2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Aile Arasında 2 sinemalara ne zaman çıkacak?

2017 yılında vizyona girerek 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan Aile Arasında, devam filmiyle sinemalara dönüyor. Merakla beklenen Aile Arasında 2'nin fragmanı yayınlandı, biletleri ise ön satışa çıktı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Aile Arasında 2 sinemalara ne zaman çıkacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:35

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Aile Arasında, 9 yıl aranın ardından yeni hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Engin Günaydın ve 'ın başrollerini paylaştığı devam filminin çekimleri tamamlandı. Filmin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte vizyon tarihi ve bilet satışlarına ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında 2 ne zaman vizyona girecek, sinemalara ne zaman çıkacak?

2 AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

 2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film, belirtilen tarihte hem IMAX formatında hem de Türkiye genelindeki sinemalarda gösterime girecek.

2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Aile Arasında 2 sinemalara ne zaman çıkacak?

2017 yapımı ilk filmin üzerinden 9 yıl geçtikten sonra hazırlanan devam filmi, sevilen karakterleri yeniden beyaz perdeye taşıyacak.

AİLE ARASINDA 2'NİN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile Arasında 2'nin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanda filmin eğlenceli sahnelerinden ve renkli karakterlerinden kesitler yer alıyor. Fragmanın izleyiciyle buluşmasının ardından filmin vizyon tarihi ve bilet satışları da gündeme geldi.

2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Aile Arasında 2 sinemalara ne zaman çıkacak?

AİLE ARASINDA 2 BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Aile Arasında 2'nin biletleri ön satışa açıldı. Filmi vizyona girmeden önce izlemek isteyen sinemaseverler biletlerini Paribu Cineverse, Biletinial ve Biletiva'nın internet siteleri üzerinden satın alabiliyor.

AİLE ARASINDA 2'NİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Devam filmi, ilk yapımın sevilen oyuncularını yeniden bir araya getiriyor. Engin Günaydın, Fikret karakteriyle; Demet Evgar ise Solmaz karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Aile Arasında 2 sinemalara ne zaman çıkacak?

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh yer alıyor. Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal ise devam filminin kadrosuna katılan yeni isimler arasında bulunuyor.

AİLE ARASINDA 2'NİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

BKM yapımcılığında hazırlanan Aile Arasında 2'nin senaryosunu kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor.

2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Aile Arasında 2 sinemalara ne zaman çıkacak?

2017 yılında vizyona giren ilk Aile Arasında filmi, 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedi sinemasının öne çıkan yapımları arasında yer almıştı. Devam filminin de sevilen karakterleri ve yeni hikayesiyle sinemaseverlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#demet evgar
#gülse birsel
#Engin günaydın
#Aile Arasında
#Ozan Açıktan
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.