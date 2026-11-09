2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek? Aile Arasında 2 sinemalara ne zaman çıkacak?

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Aile Arasında, 9 yıl aranın ardından yeni hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerini paylaştığı devam filminin çekimleri tamamlandı. Filmin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte vizyon tarihi ve bilet satışlarına ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında 2 ne zaman vizyona girecek, sinemalara ne zaman çıkacak?

2 AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film, belirtilen tarihte hem IMAX formatında hem de Türkiye genelindeki sinemalarda gösterime girecek.

2017 yapımı ilk filmin üzerinden 9 yıl geçtikten sonra hazırlanan devam filmi, sevilen karakterleri yeniden beyaz perdeye taşıyacak.

AİLE ARASINDA 2'NİN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile Arasında 2'nin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanda filmin eğlenceli sahnelerinden ve renkli karakterlerinden kesitler yer alıyor. Fragmanın izleyiciyle buluşmasının ardından filmin vizyon tarihi ve bilet satışları da gündeme geldi.

AİLE ARASINDA 2 BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Aile Arasında 2'nin biletleri ön satışa açıldı. Filmi vizyona girmeden önce izlemek isteyen sinemaseverler biletlerini Paribu Cineverse, Biletinial ve Biletiva'nın internet siteleri üzerinden satın alabiliyor.

AİLE ARASINDA 2'NİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Devam filmi, ilk yapımın sevilen oyuncularını yeniden bir araya getiriyor. Engin Günaydın, Fikret karakteriyle; Demet Evgar ise Solmaz karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh yer alıyor. Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal ise devam filminin kadrosuna katılan yeni isimler arasında bulunuyor.

AİLE ARASINDA 2'NİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

BKM yapımcılığında hazırlanan Aile Arasında 2'nin senaryosunu Gülse Birsel kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor.

2017 yılında vizyona giren ilk Aile Arasında filmi, 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedi sinemasının öne çıkan yapımları arasında yer almıştı. Devam filminin de sevilen karakterleri ve yeni hikayesiyle sinemaseverlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.