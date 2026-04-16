2026'nın 100 etkili insanı açıklandı! TIME'ın listesinde sadece bir Türk var

EN ETKİLİ 100 İNSAN LİSTESİNE GİREN TEK TÜRK

2026 yılında en etkili 100 insan listesine giren tek Türk, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol oldu. Birol listenin 'Liderler' kategorisinde yer aldı. Columbia Üniversitesi bünyesinde bulunan Küresel Enerji Politikası Merkezi Direktörü Jason Bordoff da dergi için Birol'la ilgili bir tanıtım yazısı kaleme aldı.

Bordoff, Fatih Birol'la ilgili, "Dünya, enerjinin yeniden merkez sahneye çıktığı bir dönemde International Energy Agency’nın başında onun bulunmasından dolayı şanslı. Fatih, dünya parçalanırken bile ülkelerin uyum içinde kalmasını sağlamak için çalıştı ve IEA’nın enerji güvenliği ile iş birliği yönündeki kurucu misyonuna sadık kalmasını temin etti" ifadelerini kullandı.