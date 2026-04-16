2026'nın 100 etkili insanı açıklandı! TIME'ın listesinde sadece bir Türk var

2026'nın 100 etkili insanı açıklandı! TIME'ın listesinde sadece bir Türk var

2026'nın 100 etkili insanı, TIME dergisi tarafından açıklandı. Dünya çapında farklı alanlarda ün kazanmış isimlerin yer aldığı listeye Türkiye’den ise tek bir kişi yer aldı.

2026'nın 100 etkili insanı açıklandı! TIME'ın listesinde sadece bir Türk var

Time dergisinin 2026'nın en etkili 100 insanı listesinde liderler, sanatçılar, ikonlar, titanlar, öncüler ve yenilikçiler olmak üzere 6 kategori yer aldı.

EN ETKİLİ 100 İNSAN LİSTESİNE GİREN TEK TÜRK

EN ETKİLİ 100 İNSAN LİSTESİNE GİREN TEK TÜRK

2026 yılında en etkili 100 insan listesine giren tek Türk, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol oldu. Birol listenin 'Liderler' kategorisinde yer aldı. Columbia Üniversitesi bünyesinde bulunan Küresel Enerji Politikası Merkezi Direktörü Jason Bordoff da dergi için Birol'la ilgili bir tanıtım yazısı kaleme aldı.

Bordoff, Fatih Birol'la ilgili, "Dünya, enerjinin yeniden merkez sahneye çıktığı bir dönemde International Energy Agency’nın başında onun bulunmasından dolayı şanslı. Fatih, dünya parçalanırken bile ülkelerin uyum içinde kalmasını sağlamak için çalıştı ve IEA’nın enerji güvenliği ile iş birliği yönündeki kurucu misyonuna sadık kalmasını temin etti" ifadelerini kullandı.

İŞTE 2026'NIN 100 ETKİLİ İNSANI LİSTESİ

İŞTE 2026'NIN 100 ETKİLİ İNSANI LİSTESİ

SANATÇILAR (ARTİSTS)

  • Luke Combs (Şarkıcı)
  • Jennie (Şarkıcı, BLACKPINK üyesi)
  • Keke Palmer (Oyuncu ve şarkıcı)
  • Noah Wyle (Oyuncu)
  • Dakota Johnson (Oyuncu)
  • Jafar Panahi (Yönetmen)
  • Claire Danes (Oyuncu)
  • Benicio Del Toro (Oyuncu)
  • Jonathan Groff (Oyuncu)
  • Ranbir Kapoor (Oyuncu)
  • Tayari Jones (Yazar)
  • Noah Kahan (Şarkıcı)
  • Anderson .Paak (Müzisyen)
  • Rhea Seehorn (Oyuncu)
  • Coco Jones (Oyuncu ve şarkıcı)

TİTANLAR (TİTANS)

TİTANLAR (TİTANS)

  • Zoe Saldaña (Oyuncu)
  • Ben Stiller (Oyuncu ve yönetmen)
  • Aliko Dangote (İş insanı)
  • Scottie Scheffler (Golfçü)
  • Anok Yai (Model)
  • Ralph Lauren (Tasarımcı)
  • Lynsey Addario (Foto muhabiri)
  • Susan Dell & Michael Dell (Hayırseverler ve iş dünyası liderleri)
  • Sundar Pichai (Google ve Alphabet CEO'su)
  • David Ellison (Skydance Media kurucusu)
  • Precious Matsoso & Anne-Claire Amprou (Sağlık diplomasisi liderleri)
  • Lip-Bu Tan (Teknoloji yatırımcısı)

YENİLİKÇİLER (INNOVATORS)

YENİLİKÇİLER (INNOVATORS)

  • Matthieu Blazy
  • Nikki Glaser (Komedyen)
  • Hilary Knight (Buz hokeyi oyuncusu)
  • Vikas Khanna (Şef)
  • Lando Norris (Formula 1 pilotu)
  • Mashama Bailey (Şef)
  • Matthieu Blazy (Tasarımcı)
  • Dario Amodei & Daniela Amodei (Anthropic kurucuları)
  • Noah Lyles (Atlet)
  • Yiyun Li (Yazar)
  • Tony Tyson (Fizikçi)
  • Cao Fei (Sanatçı)
  • John Furner (Walmart ABD CEO'su)
  • Jeremy Allaire (Circle CEO'su)
  • Mari Luz Canaquiri Murayari (Aktivist)
  • Luciano Moreira (Bilim insanı)
  • Neal Mohan (YouTube CEO'su)
  • Sabrina Walter (Girişimci)

İKONLAR (ICONS)

İKONLAR (ICONS)

  • Wagner Moura (Oyuncu)
  • Kate Hudson (Oyuncu)
  • Alysa Liu (Artistik patinajcı)
  • Hilary Duff (Oyuncu)
  • Alan Cumming (Oyuncu)
  • Sterling K. Brown (Oyuncu)
  • Ethan Hawke (Oyuncu ve yönetmen)
  • Chloe Kim (Snowboardcu)
  • Shirin Ebadi (Hukukçu ve aktivist)
  • Walter Hood (Peyzaj mimarı)
  • Victoria Beckham (Tasarımcı)
  • Rauw Alejandro (Şarkıcı)
  • Kica Matos (Hak savunucusu)

LİDERLER (LEADERS)

LİDERLER (LEADERS)

  • Pope Leo XIV (Papa)
  • Claudia Sheinbaum (Meksika Devlet Başkanı)
  • Marco Rubio (Siyasetçi)
  • Donald Trump (ABD Başkanı)
  • Mark Carney (Ekonomist ve siyasetçi)
  • Zohran Mamdani (Siyasetçi)
  • Xi Jinping (Çin Devlet Başkanı)
  • Sanae Takaichi (Siyasetçi)
  • Benjamin Netanyahu (İsrail Başbakanı)
  • Netumbo Nandi-Ndaitwah (Namibya Devlet Başkanı)
  • Steve Witkoff (İş insanı)
  • Gavin Newsom (California Valisi)
  • Gwynne Shotwell (SpaceX Başkanı)
  • Balendra Shah (Katmandu Belediye Başkanı)
  • Susie Wiles (Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü)
  • Tarique Rahman (Siyasetçi)
  • Mark Kelly (Senatör ve astronot)
  • Heather Gerken (Yale Hukuk Dekanı)
  • Dan Caine (Teknoloji lideri)
  • Henna Virkkunen (Siyasetçi)
  • Rafael Mariano Grossi (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı)
  • Mette Frederiksen (Danimarka Başbakanı)
  • Jacob Frey (Minneapolis Belediye Başkanı)

ÖNCÜLER (PİONEERS)

ÖNCÜLER (PİONEERS)

  • Dolores Huerta (Aktivist)
  • Reid Wiseman (NASA astronotu)
  • Josh D'Amaro (Disney yönetici)
  • Mamadou Amadou Ly (Girişimci/Lider)
  • Nancy Silverton (Şef)
  • MrBeast (Jimmy Donaldson) (İçerik üreticisi)
  • Mariangela Hungria (Bilim insanı)
  • C.C. Wei (TSMC CEO'su)
  • Lauren Hersh & Rachel Foster (Aktivistler)
  • Shannon Minter (Hukukçu)
  • Zabib Musa Loro (İnsani yardım gönüllüsü)
  • Sarah Friar (OpenAI CFO'su)
  • Kiran Musunuru & Rebecca Ahrens-Nicklas (Bilim insanları)

