6 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları 2026: Eşref Rüya, Yeraltı, Kuruluş Orhan… Dün en çok ne izlendi?

6 Mayıs 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasında büyük bir yer kaplıyor. Dün akşam ekranların en iddialı yapımlarından olan Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Birbirinden heyecanlı olaylara ev sahipliği yapan yapımlar seyirciye unutulmaz anlar yaşatırken, izlenme oranlarına ilişkin ayrıntılar da merakla beklenmeye başlandı…
6 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, Now TV’de Yeraltı, ATV’de Kuruluş Orhan dizilerini yeni bölümleri yayınlandı. Televizyonlarda yaz sezonu adım adım yaklaşırken, birçok yapım da sezon finali için geri sayıma başladı. Bu kapsamda dizilerin yayın hayatına gelecek sezonda devam edip etmeyeceği yönündeki kararı etkileyen reyting sonuçları da daha sıkı şekilde takip edilmeye başlandı…
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 43. Bölümüyle, Now TV’de Yeraltı dizisi 14. Bölümüyle, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizisi 23. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Star TV’de Yol Arkadaşım, Show TV’de Deliha 2 isimli yerli sinema, TRT1’de ise Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi isimli yabancı sinema filmi yayınlandı. Ayrıca dün akşam TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının heyecanı ekranlardan izleyicilere ulaştı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 6 Mayıs 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.