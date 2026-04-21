ATV ekranlarının sevilen dizisi Abi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir beğeni ile takip ediliyor. 'Çağla' karakteriyle Afra Saraçoğlu'nun, 'Doğan' karakteriyle de Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde buluştuğu Abi dizisi yayınlanan son bölümünden sonra dizinin yakın takipçileri arasında merakla beklenir oldu. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra verildiği Abi dizisi yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ise arama motorunda yoğunluklu aratılan başlıklar arasında geliyor. Peki Abi dizisi 14. bölüm bugün yayınlanacak mı? Abi dizisi yeni bölüm ne zaman?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Abi dizisi bu akşam var mı? Abi dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarının sevilen dizisi Abi'nin 14. bölümünün 21 Nisan'da yayınlanmayacağı ve haftaya ertelendiği bildirildi. Abi dizisi, yayınlanan son bölümünden sonra izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği arama motorlarında yoğun olarak araştırıldı. 21 Nisan ATV kanalının yayın akışında Abi dizisinin yeni bölümü görülmedi. Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı nedeniyle dizinin yeni bölüm yayın tarihinde değişiklik yapıldı. Abi dizisi 14. yeni bölümü 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

ABİ DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

ATV kanalının iddialı dizilerinden olan Abi dizisinin bu akşam yeni bölümünün mü yoksa tekrarının mı yayınlanacağı izleyiciler arasında merakla bekleniyordu.

21 Nisan ATV kanalının yayın akışında görülmeyen Abi dizisinin son bölümünde; Melek'in baskılı evlilik süreci ve Yılmaz ile yaşadığı gelişmelerden sonra hikayenin nasıl devam edeceği dizinin fanları arasında merak edilirken, yeni bölümünün yayın akışında görülmemesi dikkat çekti.

ABİ DİZİSİ NEDEN YOK? ABİ DİZİSİ NEDEN YAYINLANMIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinden dolayı oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı, fenomen dizinin yeni bölüm yayın tarihinde değişiklik yapılmasına neden oldu.

Dolayısıyla Abi dizisi yeni bölümü bu akşam sevenleri karşısına çıkamayacak.

ABİ 14. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? ABİ DİZİSİ 14. BÖLÜM HAFTAYA YAYINLANACAK MI?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı sebebiyle bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak olan Abi dizisi, 14. bölümüyle önümüzdeki hafta izleyicilerle buluşacak.

ABİ dizisi 14. yeni bölümü 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

21 NİSAN 2026 ATV KANALI YAYIN AKIŞI LİSTESİ:



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Konyaspor - Fenerbahçe

22:40 A.B.İ. (13. Bölüm)

02:00 Ateş Kuşları

05:00 Bir Küçük Gün Işığı