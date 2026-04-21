Abi dizisi bu akşam var mı? Abi dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Abi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir beğeni ile takip ediliyor. 'Çağla' karakteriyle Afra Saraçoğlu'nun, 'Doğan' karakteriyle de Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde buluştuğu Abi dizisi yayınlanan son bölümünden sonra dizinin yakın takipçileri arasında merakla beklenir oldu. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra verildiği Abi dizisi yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ise arama motorunda yoğunluklu aratılan başlıklar arasında geliyor. Peki Abi dizisi 14. bölüm bugün yayınlanacak mı? Abi dizisi yeni bölüm ne zaman?
ATV kanalının iddialı dizilerinden olan Abi dizisinin bu akşam yeni bölümünün mü yoksa tekrarının mı yayınlanacağı izleyiciler arasında merakla bekleniyordu.
21 Nisan ATV kanalının yayın akışında görülmeyen Abi dizisinin son bölümünde; Melek'in baskılı evlilik süreci ve Yılmaz ile yaşadığı gelişmelerden sonra hikayenin nasıl devam edeceği dizinin fanları arasında merak edilirken, yeni bölümünün yayın akışında görülmemesi dikkat çekti.
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinden dolayı oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı, fenomen dizinin yeni bölüm yayın tarihinde değişiklik yapılmasına neden oldu.
Dolayısıyla Abi dizisi yeni bölümü bu akşam sevenleri karşısına çıkamayacak.
Konyaspor - Fenerbahçe maçı sebebiyle bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak olan Abi dizisi, 14. bölümüyle önümüzdeki hafta izleyicilerle buluşacak.
ABİ dizisi 14. yeni bölümü 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Konyaspor - Fenerbahçe
22:40 A.B.İ. (13. Bölüm)
02:00 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı