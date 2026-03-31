Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

Kenan İmirzalığoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolleri paylaştığı Abi dizisi, salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizileri arasında yerini alıyor. Her hafta salı akşamı TV ekranlarına gelen Abi dizisi güçlü karakterleri ve heyecan uyandıran senaryosuyla aksiyon sevenleri ekran başına topluyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşin sıra verildiği Abi dizisinin sıkı izleyicileri, fenomen yapımın bu akşam ekranlarda yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Abi dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Abi dizisi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart ATV yayın akışında hangi dizi ve programlar var? İşte Abi dizine yönelik merak edilen detaylar:
ATV kanalının en iddialı yapımlarından biri olan ve her hafta izlenme rekorları kıran Abi dizisinin yayın tarihinde yapılan şok değişiklik izleyicileri şaşırttı.
Bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak Türkiye- Kosava maç sebebiyle yayın akışından çıkartılan Abi dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı.
Normal şartlar altında bu akşam yayınlanması beklenen Abi dizisinin yeni bölümü önümüzdeki hafta Salı günü ekranlara çıkacak.
7 Nisan Salı günü yeni bölümüyle sevenleri karşısına çıkacak olan Abi dizisi, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicilerini ekran başından kaldırmayacak.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Abi dizisinin resmi sosyal medya hesabında yeni bölümün yayınlanmayacak olduğunun bilgisinin verilmesi dizinin sıkı takipçilerini üzdü.
Yeni bölümü değil de tekrar bölümü NOW ekranında buluşacak olan fenomen dizi Abi'de bu değişikliğin yapılmasının sebebibin Türkiye- Kosova maçından ötürü olduğu anlaşıldı.
Türkiye A Milli Takımı’nın bugün oynayacağı maç direkt olarak televizyon kanallarında sevilen yapımların yeni bölüm tarihinin ertelenmesini tetikledi.
İlgi çeken hikayesi ve aksiyonlu sahneleriyle kendini izlettirmeyi başaran Abi dizisinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi güçlü isimler yer alıyor.
|Saat
|Program Adı
|08:00
|Kahvaltı Haberleri
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|13:00
|atv Gün Ortası
|14:00
|Mutfak Bahane
|16:00
|Esra Erol'da
|19:00
|atv Ana Haber
|20:00
|A.B.İ. 11.Bölüm
|23:20
|Kuruluş Orhan 19.Bölüm
|02:00
|Gözleri Karadeniz