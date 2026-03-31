 | Ebrar Oral

Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Abi dizisinin yeni bölümü, bu akşam TV ekranlarında oynayacak Türkiye-Kosova maçı nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki Abi dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Abi dizisi yeni bölüm ne zaman verilecek? Abi dizisi 31 Mart Salı günü neden yok? İşte 31 Mart ATV yayın akışı:

Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 16:15

Kenan İmirzalığoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolleri paylaştığı Abi dizisi, salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizileri arasında yerini alıyor. Her hafta salı akşamı TV ekranlarına gelen Abi dizisi güçlü karakterleri ve heyecan uyandıran senaryosuyla aksiyon sevenleri ekran başına topluyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşin sıra verildiği Abi dizisinin sıkı izleyicileri, fenomen yapımın bu akşam ekranlarda yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Abi dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Abi dizisi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart ATV yayın akışında hangi dizi ve programlar var? İşte Abi dizine yönelik merak edilen detaylar:

Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Abi dizisinin 31 Mart Salı akşamı Türkiye-Kosova maçı nedeniyle ATV yayın akışından çıkarıldığı ve yeni bölümün 7 Nisan Salı günü yayınlanacağı duyuruldu.
Abi dizisinin yeni bölümü, Türkiye-Kosova maçı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.
Dizinin yeni bölümü 7 Nisan Salı günü izleyicilerle buluşacak.
31 Mart Salı günü ATV yayın akışında saat 20:00'de Abi dizisinin tekrar bölümü yer alacak.
ABİ DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV kanalının en iddialı yapımlarından biri olan ve her hafta izlenme rekorları kıran Abi dizisinin yayın tarihinde yapılan şok değişiklik izleyicileri şaşırttı.

Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

Bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak Türkiye- Kosava maç sebebiyle yayın akışından çıkartılan Abi dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı.

Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

Normal şartlar altında bu akşam yayınlanması beklenen Abi dizisinin yeni bölümü önümüzdeki hafta Salı günü ekranlara çıkacak.

Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

7 Nisan Salı günü yeni bölümüyle sevenleri karşısına çıkacak olan Abi dizisi, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicilerini ekran başından kaldırmayacak.

31 MART SALI GÜNÜ ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Abi dizisinin resmi sosyal medya hesabında yeni bölümün yayınlanmayacak olduğunun bilgisinin verilmesi dizinin sıkı takipçilerini üzdü.

Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

Yeni bölümü değil de tekrar bölümü NOW ekranında buluşacak olan fenomen dizi Abi'de bu değişikliğin yapılmasının sebebibin Türkiye- Kosova maçından ötürü olduğu anlaşıldı.

Abi dizisi bugün var mı? Abi dizisi 31 Mart Salı neden yok? 31 Mart ATV yayın akışı listesi ayrıntıları

Türkiye A Milli Takımı’nın bugün oynayacağı maç direkt olarak televizyon kanallarında sevilen yapımların yeni bölüm tarihinin ertelenmesini tetikledi.

ABİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER ROL ALIYOR?

İlgi çeken hikayesi ve aksiyonlu sahneleriyle kendini izlettirmeyi başaran Abi dizisinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi güçlü isimler yer alıyor.

31 MART SALI GÜNÜ ATV KANALI YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

SaatProgram Adı
08:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00atv Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol'da
19:00atv Ana Haber
20:00A.B.İ. 11.Bölüm
23:20Kuruluş Orhan 19.Bölüm
02:00Gözleri Karadeniz
