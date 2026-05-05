ATV’de ekrana gelen A.B.İ. dizisinin 15. bölümü için gözler yeni yayın tarihine çevrildi. 5 Mayıs 2026 Salı günü yayın akışında Beşiktaş - Konyaspor maçı yer alması, dizinin yayın saatinde değişikliğe neden oldu. Güncel akışa göre kanalın prime time kuşağında futbol karşılaşması ekranlara gelirken, A.B.İ.’nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. A.B.İ. izleyicileri ise 15. bölümün kesin yayın tarihini merakla bekliyor. Peki, Abi dizisi yeni bölüm ne zaman? Abi dizisi 15. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ Abi dizisi yeni bölüm ne zaman? Abi dizisi 15. Bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisinin 15. bölümü, yayın akışındaki maç değişikliği nedeniyle 12 Mayıs 2026 Salı gününe ertelenmiştir. A.B.İ. dizisinin 15. bölümü 12 Mayıs 2026 Salı günü ATV'de yayınlanacaktır. Dizinin yayın tarihi, 5 Mayıs 2026 Salı günkü Beşiktaş - Konyaspor maçı nedeniyle değişmiştir. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. 14. bölümde Doğan, Şimşek'in tehdidi altında ailesini korumak için zamanla yarışmıştır. Melek, aşkının peşinde büyük bir tuzakla karşılaşmış ve hayatta kalmak için zor bir durumdadır.

ATV ekranlarında yayınlanan Abi dizisinin yeni bölüm tarihi netleşti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Yayın akışındaki değişiklikler nedeniyle merak edilen abi 15. bölüm ne zaman ekrana geleceği sorusu yanıt buldu. Dizinin yeni bölümü 12 Mayıs 2026 Salı günü izleyiciyle buluşacak. Dram ve gerilim dozu yüksek sahneleriyle dikkat çeken yapım, her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. İzleyiciler şimdiden 15. bölümde yaşanacak sürprizleri merakla bekliyor.

ABİ DİZİSİ 15. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ABİ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan geçmişin izlerinin peşinden gitmeye devam ederken, Tahir'in oyun tuzaklarına düşmeye devam edecek. Tahir Çağla'yı Doğan ile evlendirmeye karar verecek. Şimşek ise Tahir'i öldürmek için planını uygulamaya koyacak. Çağla ve Doğan'ın tüm zorluklara karşı atacakları hamleler ise ilişkilerini etkileyecek.

ABİ 14. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Doğan, Şimşek'in bugün 24 saatlik ölüm tehlikesiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyelerinin birer birer tehlikenin içine doğru yayılır. Bu sırada Melek, aşkının çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında uzakta kalır ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur. Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri döndürmez bir kopuşa sürükler.





Aşk, öfke ve hayal süreçleri iç içe gerçekleşir, iki taraflı da kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Ailenin içindeki sırlar açığa çıkan dengeler altüst edilirse geri sayım başlar; 24 saatin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin ölmesi tehlikesi, her şeyin geri dönülmez bir felaketin içine sürüklenecek.