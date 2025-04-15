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 | Dilek Ulusan

Adile Naşit ve Müjde Ar'ı oynayacak oyuncular belli oldu

Çağan Irmak'ın yöneteceği ve usta oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatacağı film için hazırlıkları sürüyor. Adile filminde usta oyuncuyu Meltem Kaplan oynarken, Müjde Ar için ise sürpriz bir isim ile anlaşma sağlandı.

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Adile Naşit ve Müjde Ar'ı oynayacak oyuncular belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 11:14

11 Aralık 1987'de hayatını kaybeden usta oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı Adile filmi için kadro oluşmaya başladı. İddialı proje için Yeşilçam'ın birçok ünlü ismine yer verilecek. Mayıs ayında sete çıkacak filmin ilk sürpriz isimleri belli oldu.

ADİLE NAŞİT'İ MELTEM KAPLAN OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gerçek adı Adela Özcan olan Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan “Adile” filmi mayıs ayında sete çıkıyor. Çağan Irmak'ın yöneteceği filmde hikâye ve senaryosu Nermin Yıldırım’a ait olacak. Filmde Adile Naşit’i 2022’de Berlin Film Festivali’nde “En İyi Başrol Performansı”nda Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan canlandıracak.

Adile Naşit ve Müjde Ar'ı oynayacak oyuncular belli oldu

1974 yılıyla açılan filmde Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimlere de yer verilecek. Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan’ı torunu Tarık Ündüz oynayacak, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan oynayacak.

Adile Naşit ve Müjde Ar'ı oynayacak oyuncular belli oldu
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