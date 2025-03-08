Afra Saraçoğlu Paris'ten ilk fotoğrafını paylaştı

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, bir markanın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Seçkin davetlilerin bulunduğu geceye katılan isimler arasında tek Türk ise Afra Saraçoğlu oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle popülerlik elde eden Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk performansı hem açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada 10milyonun üzerinde takipçisi bulunan Saraçoğlu, bu kez Paris Moda Haftası'ndan aldığı davetle gündem oldu.

AFRA SARAÇOĞLU MODA HAFTASINDA

Yalı Çapkını'nın bu sezon final yapmasıyla gelen projeleri değerlendiren Afra Saraçoğlu, bir markanın özel davetlisi moda haftasına katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten ilk karesini takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markasının özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Saraçoğlu'nun ayna karşısında çektiği selfie büyük ilgi gördü. Seçkin davetlinin katıldığı gecede Afra Saraçoğlu tek Türk oyuncu olarak yer alacak.