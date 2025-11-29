Aile dizisinden görüntü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan: İş bulamıyorum

Aylar önce paylaştığı Aile dizisinde rol aldığı sahneyi paylaşan dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sahnenin ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Videonun yayılmasının ardından birlikte çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını açıklayan Mehmet Tan, aradan geçen aylarda da hiçbir iş alamadığını açıkladı. Mehmet Tan'la yaptığımız özel röportajda videonun ardından neler yaşadığını anlattı.

AİLE SETİNDEKİ PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki bazı sahnelerinde dublörlük yapan Mehmet Tan, kamera arkasından görüntüler paylaşmıştı. Mehmet Tan, bugün yayınladığı videoda ise işten çıkarıldığını duyurdu.

Bir süre sonra Survivor seçmelerine çağrıldığını belirten Mehmet Tan, 5. görüşmenin ardından olumsuz dönüş yaptıklarını belirtti ve işlerinin bir türlü yolunda gitmediğini paylaştı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DUBLÖRÜ İŞ BULAMIYOR: ARABAM BAĞLANDI

Onedio'ya röportaj veren Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un destek açıklamasından sonra kendisiyle irtibata geçmediğini de belirtti. Mehmet Tan, olaydan sonra iş bulamadığını belirterek, 'Hiçbir iş alamadım, hiçbir muhatap bulamıyorum. Bana neden olmadığını da açıklamıyorlar. Borçlarımdan dolayı arabam bağlandı. Bizim 1 yıllık anlaşmamız oluyor ve sık sık çekim yaptığımız sahnelerin videolarını paylaşıyoruz. İlk kez paylaşmadım ama şanssızlığım Kıvanç Bey'in linçlenmesi oldu. Haksız yere eleştirilince olay bana patladı ve ben işsiz kaldım' dedi.