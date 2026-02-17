Yıllar önce yayınlanmasına rağmen tekrar bölümleri hala ilk kez yayınlanıyormuşçasına ilgi görmeye devam eden Akasya Durağı dizisi ile ilgili bomba bir karar alındı. Kulislerden sızan bilgilere göre; orijinal kadrosu korunarak yeniden çekimleri yapılacak olan Akasya Durağı dizisi için oyunculara teklifler gitmeye başladı bile.

Akasya durağı ne zaman baslayacak? Akasya durağı yeni oyuncuları kim? Yıllar sonra yeniden çekileceği iddia edilen Akasya Durağı dizisi için orijinal kadroyla görüşmelerin başladığı, ancak yayın tarihi ve kanalı hakkında henüz net bilginin olmadığı belirtiliyor. Akasya Durağı dizisinin orijinal kadroyla yeniden çekileceği iddia ediliyor. Yapımcılar, dizinin 'orijinal kadro' ile devam etme konusunda ısrarcı. Nuri Baba karakteri için Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün ve Şener Şen'e teklif gittiği, Halil Ergün'ün en güçlü aday olduğu öne sürülüyor. Cezmi Baskın (Osman Ağa), Onur Şan (Seyit) ve Pelin Sönmez'in (Dilek) rollerine geri dönmesi bekleniyor. Dizinin yayın tarihi, kanalı veya platformu (TV/dijital) henüz netleşmezken, Eylül aylarında yayınlanması bekleniyor.

Peki dönemine damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Akasya Durağı'nın yeni sezon oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

YILLAR SONRA YENİDEN: AKASYA DURAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Döneminin en popüler dizilerinden biri olan Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği TV gündemine bomba gibi düşse de dizinin ne zaman yayınlanacağına yönelik şuan için herhangi bir paylaşım bulunmamaktadır.

Resmi bir yayın tarihi ya da dizinin dijital platformda mı yoksa TV ekranında mı verileceğine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. İzleyicilerine merakla beklediği Akasya Durağı yeni sezon çekimleri için ayrıntılar belli olur olmaz habere eklenecektir.

YENİ AKASYA DURAĞI DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OLACAK?

Hazırlık sürecine başlandığı iddia edilen Akasya Durağı'nın yeni projesi için henüz resmi imzalar atılmasa da yapımcılar, dizinin 'orijinal kadro' olarak devam etme yönünde ısrarcı olduğu biliniyor. Yapım şirketinin Akasya Durağı'nın yeni çekimleri için şu isimlerle temas kurduğu öne sürülüyor:

Akasya Durağı'nın ana karakteri 'Nuri Baba' rolününü üstlenen merhume Zeki Alasya'dan sonra yeni sezon çekimlerinde yerine kimin geçeceği izleyiciler arasındaki merak duygusunu tetiklemişti.

AKASYA DURAĞI'NIN NURİ BABASI KİM OLACAK?

Akasya Durağı'nın yeni sezon başrol karakterinde konuya yönelik net bir bilgi öğrenilmiş olmasa da Nuri Baba karakteri için; oyuncu Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün ve Şener Şen’e teklif gittiği iddia ediliyor.

Kulislerde en yaygın gezen iddia ise Nuri Baba'nın oyuncu Halil Ergün'ün olacağı yönünde.

AKASYA DURAĞI'NIN KEMİK KADROSUNDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU MU?

Televizyon ekranlarının en sevilen komedi dizilerinden olup, yeni sezon çekimleri ile gümbür gümbür gelecek olan Akasya Durağı dizisi eğlenceli ve renkli karakterleri ile favori dizilerden olmuştu.

Net bir tarih verilmese de bu sene Eylül aylarında yayınlanması beklenen Akasya Durağı dizisinin oyuncularına yönelik bazı iddialar ortaya atıldı. Peki dizinin hangi karakterleri yeniden Akasya Durağında kendini gösterecek? İşte Akasya Durağı dizisi karakterlerine yönelik bazı iddialar...

OSMAN AĞA KARAKTERİ:

Akasya Durağının Fırıldak'ı olarak diziye renk katan 'Osman Ağa' rolünü yine usta isim Cezmi Baskın'ın oynayacağı kuvvetli ihtimaldir.

SİNAN KARAKTERİ:

“Hallederiz” ve ''Kayınço'' replikleriyle akıllarda kalan çapkın Sinan karakteri için görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

SEYİT VE DİLEK KARAKTERLERİ:

Akasya Durağı'nın sevilen çiftlerinden Seyit ve Dilek rolleri için oyuncu Onur Şan ve Pelin Sönmez'in hikayenin yeni sezonuna dahil olması bekleniyor.