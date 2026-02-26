Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Akasya Durağı Yeniden dizisinin senaristi açıkladı! Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak?

Akasya Durağı “Yeniden” projesiyle ilgili merak edilen sorulara dizinin senaristinden açıklama geldi. 14 yıl aranın ardından farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan yapımın hem hikâyesinde hem de karakterlerinde önemli değişiklikler olacağı belirtildi. Dram ve komediyi harmanlayacak yeni versiyonun yayın tarihiyle ilgili ilk ipuçları da paylaşıldı. Peki, Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak? Akasya Durağı Yeniden kaç sezon oynayacak?

Akasya Durağı Yeniden dizisinin senaristi açıkladı! Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak?
Haber Merkezi
GİRİŞ:
26.02.2026
21:32
GÜNCELLEME:
26.02.2026
21:37

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı “Yeniden” adıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin senaristi, gelen yoğun sorular üzerine yaptığı açıklamada yeni projenin eski hikâyenin birebir devamı olmayacağını vurguladı. 14 yılın ardından karakterlerin ve olay örgüsünün günümüz koşullarına göre yeniden şekillendirildiğini belirtti. Peki, Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak? Akasya Durağı Yeniden kaç sezon oynayacak?

AKASYA DURAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

dünyasının unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı, “Yeniden” projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizinin ayında ekran yolculuğuna başlaması planlanıyor. 14 yıl aradan sonra güncellenmiş hikâyesi ve değişen karakter yapılarıyla seyirciyle buluşacak olan proje, nostalji ile günümüz dinamiklerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Yeni versiyonun hem eski izleyiciyi yakalaması hem de genç kuşağa hitap etmesi amaçlanıyor. Yayın tarihiyle ilgili net günün ise önümüzdeki haftalarda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Akasya Durağı Yeniden dizisinin senaristi açıkladı! Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak?

AKASYA DURAĞI YENİDEN KAÇ SEZON OYNAYACAK?

Dizinin kaç sezon süreceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Yapımcı kanattan gelen ilk sinyaller, projenin uzun soluklu planlandığı yönünde. Akasya Durağı dizisinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın, reyting sonuçlarına ve izleyici ilgisine bağlı olarak dizisinin kaç sezon süreceğinin belli olacağını ifade etti. İlk sezonun performansı, sonraki sezonların kaderini belirleyecek. Beklenen ilgi sağlanırsa Akasya Durağı “Yeniden”, tıpkı eski döneminde olduğu gibi yıllarca süren bir ekran macerasına dönüşebilir.

Akasya Durağı Yeniden dizisinin senaristi açıkladı! Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak?

ibrahim Ethem Taşkın, Akasya Durağı Yeniden dizisinin kaç sezon olacağını şimdiden sevenlerine duyurdu. , " 13 bölüm öykümüz. Karakter Analizleri... Proje Tasarımı Dosyası 1. Bölüm Senaryosu... Ve 100 bölüm notlar halinde alınmış 3 sezonluk plan program hazırdır. Hatta ilk bölüm ilk tanıtım senaryomuzu da yazdık. 1 dakikalık bir şey. Muhteşem bir tanıtım gelecek hiç şüpheniz olmasın. Çok yakında.." sözleriyle sosyal medyasından duyurdu.

Akasya Durağı Yeniden dizisinin senaristi açıkladı! Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak?

AKASYA DURAĞI YENİDEN DİZİSİ HAKKINDA İPUÇLARI

Dizinin senaristi ve hikaye yazarı İbrahim Ethem Aşkın, Akasya Durağı Yeniden yapımı hakkında bazı ipuçlarında bulundu. İbrahim Ethem Aşkın, “ Siz sevgili seyircimize yönelik... Öncelikle çok yakında zaten yeni çekilecek bu versiyonumuzun yeni bir olduğunu unutmayalım. Elbette her ne kadar kemik kadroya sahip çıksak bile bu yepyeni bir format ve yepyeni bir dizi. "

Akasya Durağı Yeniden dizisinin senaristi açıkladı! Akasya Durağı dizisi ne zaman başlayacak?

"O yüzden zaten Akasya Durağı "Yeniden" ismiyle ekranlarda yerini alacak. Ve şu gerçek de var dile kolay 14 yıl geçmiş... Artık hiçbir şey eskisi gibi değil... İnsan olduğumuzu unutmayın bunlarda karakter dahi olsa biz her şeyi psikolojiye ve sosyolojiye göre yazıyoruz. Yani ne Osman eski Osman ne de Sinan eski Sinan ne de Seyit eski Seyit vs... Çünkü herkes değişir dönüşüme uğrar o yüzden bu yeni versiyonumuz da kalem, kalem bu detayları büyük araştırmalar çerçevesinde yapıyoruz” şeklinde açıkladı.

#televizyon
#eylül
#dizi
#senarist
#Akasya Durağı Yeniden Başlıyor
#Medya
