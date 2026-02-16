Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu

2012 yılında final yapan komedi dizisi Akasya Durağı'nın aynı kadro ile tekrar başlayacağı iddia edildi. Eski oyunculardan kimlerin kadroda olacağı merak edilirken, Zeki Alasya'nın oynadığı Nuri Baba karakteri için ise Halil Ergün'e teklif gittiği öne sürüldü.

AKASYA DURAĞI YENİDEN BAŞLIYOR MU?

Bir döneme damga vuran komedi dizisi Akasya Durağı, yeniden ekranlara döneceği iddiaları gündemdeki yerini aldı. Dizinin hayranları ortaya atılan iddiaların ardından kimlerin rol alacağını araştırmaya başladı. Eski oyuncu kadrosunun bir araya geleceği konuşulurken, hikayenin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu.

YENİ NURİ BABA, HALİL ERGÜN MÜ OLACAK?

Akasya Durağı'nda Nuri Baba rolüyle yer alan Zeki Alasya, 2015 yılında hayatını kaybetti. Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddiaları sonrası Nuri Baba'yı kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Nuri Baba karakteri için görüşülen isimler arasında; Metin Akpınar Erdal Özyağcılar Halil Ergün Şener Şen gibi isimler yer aldı.