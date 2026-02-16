Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu

Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası sosyal medyada gündem olurken, dizide Nuri Baba karakterini oynaması için ise Halil Ergün, Şener Şen ve Erdal Özyağcılar'a teklif gittiği iddia edildi. Kimileri Zeki Alasya'nın yerine kimsenin gelmemesi gerektiğini savunurken, bazıları da isimler arasında tercih yaptı.

Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu
Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
2012 yılında final yapan komedi dizisi Akasya Durağı'nın aynı kadro ile tekrar başlayacağı iddia edildi. Eski oyunculardan kimlerin kadroda olacağı merak edilirken, Zeki Alasya'nın oynadığı Nuri Baba karakteri için ise 'e teklif gittiği öne sürüldü.

Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu

2012'de final yapan komedi dizisi Akasya Durağı'nın aynı kadro ile yeniden başlayacağı iddia edildi ve Zeki Alasya'nın oynayacağı Nuri Baba karakteri için 4 oyuncuya teklif gittiği öne sürüldü.
Akasya Durağı dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddiaları gündemde.
Eski oyuncu kadrosunun bir araya geleceği konuşuluyor.
Nuri Baba karakterini oynayan Zeki Alasya 2015'te hayatını kaybetti.
Yeni Nuri Baba karakteri için Halil Ergün'e teklif gittiği öne sürüldü.
Nuri Baba rolü için görüşülen isimler arasında Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün ve Şener Şen yer aldı.
AKASYA DURAĞI YENİDEN BAŞLIYOR MU?

Bir döneme damga vuran komedi dizisi Akasya Durağı, yeniden ekranlara döneceği iddiaları gündemdeki yerini aldı. Dizinin hayranları ortaya atılan iddiaların ardından kimlerin rol alacağını araştırmaya başladı. Eski oyuncu kadrosunun bir araya geleceği konuşulurken, hikayenin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu.

Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu

YENİ NURİ BABA, HALİL ERGÜN MÜ OLACAK?

Akasya Durağı'nda Nuri Baba rolüyle yer alan Zeki Alasya, 2015 yılında hayatını kaybetti. Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddiaları sonrası Nuri Baba'yı kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu

Nuri Baba karakteri için görüşülen isimler arasında; Metin Akpınar Erdal Özyağcılar Halil Ergün Şener Şen gibi isimler yer aldı.

Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu
#halil ergün
#Komedi Dizisi
#Zeki Alasya
#Akasya Durağı
#Nuri Baba
#Medya
