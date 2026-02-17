Menü Kapat
Akasya Durağı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu

Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiası yapımın hayranlarını umutlandırmıştı. Hatta merhum Zeki Alasya'nın oynadığı Nuri karakteri için görüşmelerin başladığı da iddia edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yalanladı ve dizinin yapılmayacağını belirtti.

İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan ve 2012 yılında final yapan Akasya Durağı dizisinin yeniden yayınlanacağı iddiası sosyal medyayı salladı. Tüm eski oyuncu kadrosunun dizide yer alacağı iddia edilirken, ilk yalanlama geldi.

AKASYA DURAĞI YENİDEN BAŞLAMAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Ethem Aşkın'ın paylaşımıyla söylentiler daha da alevlenmişti. Fakat Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiasını yalanladı.

Birsen Altuntaş bir takipçisinin "Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair haberler var doğru mudur?" sorusuna “Doğru olsaydı benden duyarız” diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

AKASYA DURAĞI NURİ BABA ROLÜ İÇİN HALİL ERGÜN'E TEKLİF GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası sosyal medyada gündem olurken, dizide Nuri Baba karakterini oynaması için ise Halil Ergün, Şener Şen ve Erdal Özyağcılar'a teklif gittiği iddia edildi. Kimileri Zeki Alasya'nın yerine kimsenin gelmemesi gerektiğini savunurken, bazıları da isimler arasında tercih yaptı.

