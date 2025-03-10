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 | Dilek Ulusan

Aliye Uzunatağan'dan Kızılcık Şerbeti müjdesi geldi! İzleyiciyi sevindirdi, tek şikayetini açıkladı

Üç sezondur devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakteriyle yer alan Aliye Uzunatağan samimi açıklamalarda bulundu. Dizinin dördüncü sezonda da ekranda olacağını belirten Aliye Uzunatağan, tek şikayetini açıkladı.

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Aliye Uzunatağan'dan Kızılcık Şerbeti müjdesi geldi! İzleyiciyi sevindirdi, tek şikayetini açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 13:50

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günleri yayınlanmaya devam ediyor. Dördüncü sezonda da ekranda olacak dizinin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, muhabirlerin sorularını cevapladı. Kızı Ayşecan Tatari'nin boşanmasıyla ilgili sessizliğini koruyan oyuncu, tek br şikayetinden bahsetti.

"SOKAKTA YÜRÜYEMİYORUM"

Aliye Uzunatağan, rol aldığı, 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili; "Reytinglerimiz çok iyi gidiyor. 4'üncü sezona da başlayacağız gibi, öyle gözüküyor. Ekip, birbirini çok seviyor o da işe yansıyor" dedi. Uzunatağan, ayrıca gördüğü ilgiden dolayı da "Sokakta yürüyemez oldum" ifadesini kullandı.

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Duygu karakteriyle yer alan Ayşecan Tatari ve 2017 yılında evlendiği eşi Edip Tepeli ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncu ve eşi, uzun süreli birlikteliklerinin ardından boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Ayşecan Tatari'nin annesi Aliye Uzunatağan da sorulara cevap vermedi.

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