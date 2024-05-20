Alper Altun'un sunacağı 'Çözen Kazanır' TGRT EU’da başlıyor

20 May 2024 14:29 - Güncelleme : 20 May 2024 14:39

''Ben yarışsam kesin bilirdim'' diyenler için yepyeni formatta bir yarışma programı ekranlara geliyor.

Dijital ve televizyon yayıncılığını birleştirecek yeni jenerasyon yarışma, TGRT EU'da heyecanlı anlara sahne olacak. Yarışmada mülakat ve başvuru olmayacak!

Alper Altun’un sunacağı ''Çözen Kazanır'' isimli yeni jenerasyon yarışma porgramı hafta içi her gün saat 21.00'da izleyicilerle buluşacak.

NASIL OLACAK?

30 dakika sürecek programda 10 bilgi sorusunun yanı sıra final sorusu da sorulacak. İlk 10 soru bilgiye dayalı 4 şıktan oluşuyor.

PROGRAMA NASIL KATILIRIM?

Programa sadece seyirci değil yarışmacı olarak da katılım sağlanabiliyor. Evde veya herhangi bir yerde program yarışmacı olarak takip edilebiliyor. ''Çözen Kazanır''da sorular televizyon ekranlarından görülebilecek. Cevaplar ise telefon, bilgisayar ya da tabletten verilebilecek. Hızlı bir şekilde cevap verip en fazla puanı yapan yarışmacı sürpriz hediyelere ulaşacak.

5 bin TL’lik hediye çeki finalde sizleri bekliyor!

Yarışmaya katılmak için ekranda çıkan QR kodu ya da web bağlantısı tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra 11 adetlik soru televizyon ekranlarına gelecek ve 5 saniye içerisinde cevap hakkı verilecek. Yarışmaya ertesi gün tekrar katılabilirsiniz...

Puan durumu puan cetvelinden takip edilebilecek. Yarışmayı kazanmak için doğru cevabın yanı sıra hızlı cevap vermek de puanları arttıracak. Soruların değeri 25 puan olarak hesaplanıyor.

ALIŞVERİŞ SÜRPRİZİ

Kazanan yarışmacı 5 bin TL’lik hediye çekiyle Nevade.com’dan alışveriş yapabilecek.