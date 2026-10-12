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İstanbul
ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir ve Uzay'ın kaçırılarak diri diri toprağa gömülmesinin ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Yeni bölüm tanıtımında yer alan cenaze görüntüleri, iki karakterin hayatını kaybedip kaybetmediği sorusunu gündeme getirdi. Peki, Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Rahimcan Kapkap ve Berk Ali Çatal diziden ayrıldı mı? İşte, son gelişmeler…
Altı Üstü İstanbul dizisinin son bölümünde Emir ve Uzay'ın kaçırılarak diri diri toprağa gömülmesi, izleyicileri endişelendirdi. 16. bölüm fragmanında cenaze aracı, morg ve yas sahnelerinin yer alması, iki karakterin hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Bölümün ilerleyen sahnelerindeyse gerçek ortaya çıktı.
Emir ile Uzay'ın gömüldüğü sahneler gösterildi.
Polisle hocalarının yaptığı işbirliği sonucunda Emir ile Uzay'ın hayatı kurtuldu.
Polis, çocuk kaçırma suçunun sürecini araştırarak operasyonu başarıyla gerçekleştirmek adına Emir ile Uzay'ı öldü göstermesi gerekti.
Hikmet'in peşine düşen polis, operasyonun başarıyla sonuçlanması için süreci planladı.
Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap ile Uzay rolüne hayat veren Berk Ali Çatal'ın diziden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Berk Ali Çatal, Uzay'ın geleceğine ilişkin soruya “Bakalım ne olacak, göreceğiz” cevabını verdi.
Dizinin ilerleyen sahneleriyle Emir ile Uzay'ı canlandıran karakterlerin yapımdan ayrılmadığı belirtildi.
Altı Üstü İstanbul dizisi, milli maçlar nedeniyle iki haftalık aranın ardından 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 21 Eylül'de yayımlanan 15. bölümün ardından merakla beklenen 16. bölümde Emir ve Uzay'ın akıbetine ilişkin soruların cevap bulması bekleniyor.