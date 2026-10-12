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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:16

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Altı Üstü İstanbul dizisinin 16. bölüm fragmanında yer alan cenaze ve morg sahneleri, Emir ve Uzay'ın akıbetini gündeme taşıdı. İzleyiciler, Rahimcan Kapkap ve Berk Ali Çatal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:16

ATV ekranlarında yayınlanan dizisinde ve 'ın kaçırılarak diri diri toprağa gömülmesinin ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Yeni bölüm tanıtımında yer alan cenaze görüntüleri, iki karakterin hayatını kaybedip kaybetmediği sorusunu gündeme getirdi. Peki, Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu? ve Berk Ali Çatal diziden ayrıldı mı? İşte, son gelişmeler…

HABERİN ÖZETİ

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir ve Uzay'ın diri diri toprağa gömülmesinin ardından karakterlerin akıbeti ve oyuncuların diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor.
Emir ve Uzay'ın kaçırılıp diri diri toprağa gömülmesi izleyicileri endişelendirdi.
Yeni bölüm tanıtımındaki cenaze ve yas sahneleri, iki karakterin hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Oyuncular Rahimcan Kapkap ve Berk Ali Çatal'ın diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Berk Ali Çatal, Uzay'ın geleceği hakkında "Bakalım ne olacak, göreceğiz" yanıtını verdi.
Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü, milli maçlar nedeniyle iki haftalık aranın ardından 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV'de yayımlanacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR VE UZAY ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul dizisinin son bölümünde Emir ve Uzay'ın kaçırılarak diri diri toprağa gömülmesi, izleyicileri endişelendirdi. 16. bölüm fragmanında cenaze aracı, morg ve yas sahnelerinin yer alması, iki karakterin hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Bölümün ilerleyen sahnelerindeyse gerçek ortaya çıktı.

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Emir ile Uzay'ın gömüldüğü sahneler gösterildi.

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Polisle hocalarının yaptığı işbirliği sonucunda Emir ile Uzay'ın hayatı kurtuldu.

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Polis, çocuk kaçırma suçunun sürecini araştırarak operasyonu başarıyla gerçekleştirmek adına Emir ile Uzay'ı öldü göstermesi gerekti.

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Hikmet'in peşine düşen polis, operasyonun başarıyla sonuçlanması için süreci planladı.

RAHİMCAN KAP KAP VE BERK ALİ ÇATAL DİZİDEN AYRILDI MI?

Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap ile Uzay rolüne hayat veren Berk Ali Çatal'ın diziden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Berk Ali Çatal, Uzay'ın geleceğine ilişkin soruya “Bakalım ne olacak, göreceğiz” cevabını verdi.

Dizinin ilerleyen sahneleriyle Emir ile Uzay'ı canlandıran karakterlerin yapımdan ayrılmadığı belirtildi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul dizisi, milli maçlar nedeniyle iki haftalık aranın ardından 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 21 Eylül'de yayımlanan 15. bölümün ardından merakla beklenen 16. bölümde Emir ve Uzay'ın akıbetine ilişkin soruların cevap bulması bekleniyor.

ETİKETLER
#rahimcan kapkap
#berk ali çatal
#Uzay
#Emir
#Altı Üstü İstanbul
#Medya
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