Altın Çağ: Nizamülmülk dizisi için geri sayım başladı! Sultan Melikşah'ı oynayan Alp Navruz'dan ilk poz geldi

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Altın Çağ: Nizamülmülk dizisi, henüz yayınlanmadan izleyicide büyük bir merak uyandırdı. TRT Tabii'nin yeni dönem dizisi olarak izleyici karşısına çıkacağı projenin çekimleri tamamlandı. Başrollerinden birinde başarılı ve yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un yer aldığı iddialı proje için geri sayım başladı. Tarihi gerçeklik ve güçlü hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Sultan Melikşah'ı oynayan Alp Navruz'dan ilk poz geldi. Dönem dizisiyle ekranlara geri dönen Alp Navruz'un projedeki performansı ise şimdiden merak konusu oldu. Seyirciler dizinin yayınlanacağı tarihi ise merakla araştırmaya başladı. İşte Altın Çağ: Nizamülmülk dizisine dair bilinmeyenler...

ALTIN ÇAĞ: NİZAMÜLMÜLK DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun efsane veziri Nizamülmülk'ün hayatını konu alan Altın Çağ: Nizamülmülk dizisi için geri sayım başladı. DSS Medya imzalı dizinin hazırlıkları büyük bir özveriyle gerçekleşti. Henüz yayınlanmadan izleyiciden tam puan almayı başaran proje için gün sayılmaya başlandı. Tarihi gerçeklik ve güçlü hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizinin çekimlerinde sona gelindi.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Altın Çağ: Nizamülmülk dizisi, Nizamülmülk’ün hayatını merkeze alıyor. TRT ekranlarının dijital platformu tabii için hazırlanan dönem dizisi, büyük bir ilgiyle bekleniyor. Birbirinden başarılı birçok oyuncunun kadrosunda yer aldığı Altın Çağ: Nizamülmülk dizisi, tarihi gerçekliği etkileyici bir hikaye kurgusuyla harmanlıyor. Proje tasarım ve senaryosu İsa Yıldız’a ait olan dizinin çok yakında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Daha şimdiden izleyicide büyük merak uyandıran Altın Çağ: Nizamülmülk dizisi, Siyâsetnâme adlı eseriyle siyaset bilimine yön veren Nizamülmülk’ün hayatını ve dönemin karışık siyasi dengelerini dramatik bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya geliyor. Tabii'nin iddialı dönem dizilerinin başında gelen projenin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Toplamda 16 bölümden oluşan Altın Çağ: Nizamülmülk dizisi çekimlerini tamamlamasının ardından izleyiciler tarafından ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Gebze'de kurul özel platolarda çekimleri tamamlanan dizinin hazırlık süreci yaklaşık 2,5 ay sürdü. Hem etkileyici tarihi hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren projenin, ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir tarih verilmedi.

ALP NAVRUZ'UN SULTAN MELİKŞAH'I OYNUYOR!

Siyâsetnâme adlı eseriyle siyaset bilimine yön veren Nizamülmülk’ün hayatını ve dönemin karışık siyasi dengelerini dramatik bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan Altın Çağ: Nizamülmülk dizisinde Alp Navruz 'Sultan Melikşah' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya geliyor. Tabii’nin iddialı dönem dizilerinin başında gelen projenin güçlü oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı birçok isim yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalizadeh’in oturduğu iddialı projede Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun baş veziri ve Siyâsetnâme adlı eserin yazarı olan Nizamülmülk’ü 'Mert Turak', Sultan Melikşah’ı ise 'Alp Navruz' oynuyor. Proje tasarımı ve senaryosu İsa Yıldız'a ait olan dizinin yazar ekibinde Uhud Tekin ve Caner Erzincan yer alıyor. İddialı projenin oyuncu kadrosunda; Deniz Barut 'Sefiye Hatun', Bülent Çolak 'Hasan Sabbah' ve Dilara Yeşilyaprak 'Zübeyde Hatun' ve Avatar Atakan 'Komutan Bedros' karakteriyle yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı ve yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un Sultan Melikşah'ı oynadığı Altın Çağ: Nizamülmülk dizisinden ilk pozu yayınlandı. Ünlü oyuncu dönemin ihtişamını yansıtan kostümüyle ve karizmasıyla dikkat çekti. Navruz, çekimleri 2,5 ay süren 16 bölümlük dizi için kılıç ve at eğitimi aldı.