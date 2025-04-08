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 | Dilek Ulusan

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer hayal kırıklığına uğradı!

Sinema sektörü yılın ilk çeyrek rakamlarıyla büyük düşüş yaşıyor. Bu düşüşü en çok hisseden yapım başrolünde Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Maria filmi oldu.

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Angelina Jolie ile Haluk Bilginer hayal kırıklığına uğradı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 14:13

Düşük gişeler nedeniyle bir hayli zor bir süreçten geçen sinema sektörü, ilk çeyrek rakamlarıyla daha da şoke oldu. Türk filmlerinin yılın ilk 3 ayındaki zararı yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira oldu

MARIA FİLMİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

2025'in ilk çeyreğindeki gişe rakamları, sektörün düşüşte olduğunu gösterdi. İlk çeyrekte gişelerde görülen büyük düşüş, sinema adına tablonun ne ölçüde düşüşe geçtiğini ortaya serdi. 2025'in ilk çeyreğindeki izleyici sayısı, 2024'ün aynı dönemine oranla % 39 azaldı. 2024'te; film başına; 80.131 izleyici salonlara girerken, 2025'te bu rakam; 44.034 olarak gerçekleşti.

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer hayal kırıklığına uğradı!

Gişede; büyük hayal kırıklığı yaşayan filmlerden biri de Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı 'Maria' oldu. Dünya hasılatı; sadece 23.742.350 dolar olan film, Türkiye'de 131.721 kişi tarafından izlendi.

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer hayal kırıklığına uğradı!
ETİKETLER
#Sinemalarda_düsüs
#Gişe_performansı
#Maria_filmi
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#Türk_sineması
#Sinema_sektörü
#Medya
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