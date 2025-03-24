Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Anjiyo olan Özcan Deniz sete geri döndü!

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün önce tekrar hastaneye yatan Özcan Deniz anjiyo oldu. Sete ara veren oyuncudan sevindiren haber geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anjiyo olan Özcan Deniz sete geri döndü!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 17:36

Başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde anjiyo oldu. Evinde dinlenen Özcan Deniz, sete geri döndü.

ÖZCAN DENİZ SETLERE GERİ DÖNDÜ

Kan tahlili sonucu çıkan Özcan Deniz bugün anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" notuyla paylaştı. Evinde dinlenen Özcan Deniz başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti çekimlerine başladı.

ABİSİNİN AÇIKLAMALRI GÜNDEM OLDU: PARA AKLADIK

Özcan Deniz son olarak İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle ifade verdi. İfadesine başvurulan Özcan Deniz, "Oğlumun hakkını kimseye yedirmem" demişti. Ünlü ismin abisi Ercan Deniz son açıklamalarıyla tekrar gündem oldu. Ercan Deniz, kardeşini kendisinin ihbar ettiğini belirtirken son açıklamasıyla tekrar gündem oldu.

Televizyon kanalına bağlanan Ercan Deniz, 'Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda hepimiz inceleme altındayız. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bu. Para aklama da suçtur. Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı." dedi.

Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e bir suçlama daha: Para akladık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özcan Deniz yine hastanede! Eşi Samar Dadgar son sağlık durumunu paylaştı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.