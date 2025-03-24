Anjiyo olan Özcan Deniz sete geri döndü!

Başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde anjiyo oldu. Evinde dinlenen Özcan Deniz, sete geri döndü.

ÖZCAN DENİZ SETLERE GERİ DÖNDÜ

Kan tahlili sonucu çıkan Özcan Deniz bugün anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" notuyla paylaştı. Evinde dinlenen Özcan Deniz başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti çekimlerine başladı.

ABİSİNİN AÇIKLAMALRI GÜNDEM OLDU: PARA AKLADIK

Özcan Deniz son olarak İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle ifade verdi. İfadesine başvurulan Özcan Deniz, "Oğlumun hakkını kimseye yedirmem" demişti. Ünlü ismin abisi Ercan Deniz son açıklamalarıyla tekrar gündem oldu. Ercan Deniz, kardeşini kendisinin ihbar ettiğini belirtirken son açıklamasıyla tekrar gündem oldu.

Televizyon kanalına bağlanan Ercan Deniz, 'Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda hepimiz inceleme altındayız. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bu. Para aklama da suçtur. Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı." dedi.