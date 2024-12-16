Ankaralı Turgut'a son veda! Oğlu Haydar TGRT Haber'e konuştu, gözyaşları sel oldu

16 Aralık 2024 13:26 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:30

Ankaralı Turgut dün sabaha karşı tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ankaralı Turgut'un oğlu Haydar TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına açıklamalarda bulundu.

Akciğer kanseri​ teşhisi sonrası tedavi​ altına alınan türkücü Ankaralı Turgut 1 aydır kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti​. Son yıllarda çocuklarıyla yaşadığı problemlerle gündemde olan Ankaralı Turgut bugün ise son yolculuğuna uğurlanıyor. TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programının anbean görüntülediği cenazede gözyaşları sel olurken, oğlu Haydar ilk kez TGRT Haber'e konuştu.

ANKARALI TURGUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankaralı Turgut'un çocukları ve sevenleri cenaze törenine akın ederken, gözyaşları da sel oldu. Kızları ayakta durmakta güçlük çekerken, Eylem Boran'ı yakınları zor sakinleştirdi. Ankaralı Turgut'un oğlu Haydar da cenaze töreninde üzüntüsünü dile getirdi. Pınar Ergüner Haydar'ı daha önce küs olduğu babası Ankaralı Turgut ile barıştırmış ve baba ile oğlu TGRT Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğulmuştu.

ANKARALI TURGUT'UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.