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 | Dilek Ulusan

Aras Bulut İynemli'nin ayağını kırdığı anlar ortaya çıktı!

Deha dizisinde Devran karakteriyle yer alan Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz hafta sette ayağı kırılarak hastaneye kaldırılmıştı. Deha dizisinin yayınlanan yeni bölümünde ise Aras Bulut İynemli'nin ayağını nasıl kırdığı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 14:34

Sette aksiyon sahnesi çekilirken geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılan ve apar topar ameliyata alınan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, birkaç gün sonra işinin başına döndü. Ünlü oyuncu sol ayağına aşil bot giyerek sete geldi.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN AYAĞINI NASIL KIRDIĞI ANLAŞILDI

Aras Bulut İynemli, Deha setinde ayağını kırmıştı. O anların görüntüleri yayınlandı ve Aras Bulut'un merdivenlerden düşerken, figüran kullanmadığı gözlemlendi. Tüm sahneyi kendi çeken Aras Bulut İynemli'nin canı acımasına rağmen sahneyi böldürmemesi de büyük beğeni topladı.

Sette aksiyon sahnesi çekilirken geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılan ve apar topar ameliyata alınan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, birkaç gün sonra işinin başına döndü. Ünlü oyuncu sol ayağına aşil bot giyerek sete geldi.

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ETİKETLER
#kaza
#aras bulut iynemli
#deha
#Set Kazası
#Ayağının Kırılması
#Yeni Aşil Bot
#Medya
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