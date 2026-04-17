Televizyon ekranlarında 20 sezondur varlığını sürdürmeye devam eden Arka Sokaklar dizisi, her cuma akşamı yayınlanan bölümleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle 20 senedir kendisini sıkmadan izlettiren iddialı yapım Arka Sokaklar dizisinin bu akşam ekranlara verilip verilmeyeceği izleyiciler arasında merak konusu oldu. Yeraltı, Eşref Rüya, Sevdiğim Sensin ve Taşacak Bu Deniz dizisinden sonra Arka Sokaklar'ın akıbeti de izleyiciler arasında tez vakitte ilgi gördü. Bu hafta normalde yayınlanması gereken pek çok dizi ve TV programları, Kahramanmaraş'taki bir okula yapılan saldırı nedeniyle ertelenmişti. Peki Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü de ertelendi mi? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Nisan Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı yok mu?

HABERİN ÖZETİ Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, neden yok? 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 17 Nisan'daki yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yayınlanacağı duyuruldu. Arka Sokaklar dizisinin 17 Nisan'daki yeni bölümü iptal edildi. Kanal D, 17 Nisan Cuma günü saat 20:00'da Arka Sokaklar'ın tekrar bölümünü yayınlayacak. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü haftaya cuma günü 24 Nisan'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D'nin 17 Nisan yayın akışında 16.45'te Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü ve 20.00'da ise başka bir tekrar bölümü yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Kanal D ekranlarının güçlü dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinin sevenleri, arama motorunda Arka Sokaklar'ın yayın günü ertelenen diziler arasında olup olmadığını öğrenmek için araştırmaya koyuldu.

Tıpkı Taşacak Bu Deniz dizisinde olduğu Arka Sokaklar da gün içerisinde 17 Nisan Kanal D yayın akışı listesinde görülürken; kanal yönetiminin aldığı son kararla birlikte sevilen dizi Arka Sokaklar'ın da yeni bölümü iptal edildi.

Kanal D, yayın akışında yer verilen bilgilere göre; 17 Nisan Cuma günü saat 20:00'da Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cuma günlerinin sevilen dizilerinden olan ve reyting istatistiklerinde Kızılcık Şerbeti ile Taşacak Bu Deniz ile yarışan Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümüyle haftaya cuma günü 24 Nisan tarihinde Kanal D ekranlarında olacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarının başarılı dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta yayınlanamadığı için dizinin yeni bölümü yayınlandıktan sonra fragmanı internete düşecektir.

Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu ve Sarp Levendoğlu'nun olduğu Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü önümüzdeki hafta 24 Nisan Cuma günü Kanal D ekranlarına gelecektir.

17 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

07.00 - Küçük Ağa

09.00 - Neler Oluyor Hayatta?

11.00 - Yaprak Dökümü

14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Arka Sokaklar

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Arka Sokaklar

00.15 - Yerli Dizi

02.30 -Gelinim Mutfakta

05.00 - Zalim İstanbul