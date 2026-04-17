Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, neden yok?

Televizyon ekranlarında 20 sezondur varlığını sürdürmeye devam eden Arka Sokaklar dizisi, her cuma akşamı yayınlanan bölümleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle 20 senedir kendisini sıkmadan izlettiren iddialı yapım Arka Sokaklar dizisinin bu akşam ekranlara verilip verilmeyeceği izleyiciler arasında merak konusu oldu. Yeraltı, Eşref Rüya, Sevdiğim Sensin ve Taşacak Bu Deniz dizisinden sonra Arka Sokaklar'ın akıbeti de izleyiciler arasında tez vakitte ilgi gördü. Bu hafta normalde yayınlanması gereken pek çok dizi ve TV programları, Kahramanmaraş'taki bir okula yapılan saldırı nedeniyle ertelenmişti. Peki Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü de ertelendi mi? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Nisan Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı yok mu?
Kanal D ekranlarının güçlü dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinin sevenleri, arama motorunda Arka Sokaklar'ın yayın günü ertelenen diziler arasında olup olmadığını öğrenmek için araştırmaya koyuldu.
Tıpkı Taşacak Bu Deniz dizisinde olduğu Arka Sokaklar da gün içerisinde 17 Nisan Kanal D yayın akışı listesinde görülürken; kanal yönetiminin aldığı son kararla birlikte sevilen dizi Arka Sokaklar'ın da yeni bölümü iptal edildi.
Kanal D, yayın akışında yer verilen bilgilere göre; 17 Nisan Cuma günü saat 20:00'da Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü ekranlara gelecek.
Cuma günlerinin sevilen dizilerinden olan ve reyting istatistiklerinde Kızılcık Şerbeti ile Taşacak Bu Deniz ile yarışan Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümüyle haftaya cuma günü 24 Nisan tarihinde Kanal D ekranlarında olacak.
Kanal D ekranlarının başarılı dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta yayınlanamadığı için dizinin yeni bölümü yayınlandıktan sonra fragmanı internete düşecektir.
Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu ve Sarp Levendoğlu'nun olduğu Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü önümüzdeki hafta 24 Nisan Cuma günü Kanal D ekranlarına gelecektir.
07.00 - Küçük Ağa
09.00 - Neler Oluyor Hayatta?
11.00 - Yaprak Dökümü
14.00 - Gelinim Mutfakta
16.45 - Arka Sokaklar
18.30 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Arka Sokaklar
00.15 - Yerli Dizi
02.30 -Gelinim Mutfakta
05.00 - Zalim İstanbul