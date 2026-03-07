Arka Sokaklar dizisinden döneminin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'ne dikkat çeken gönderme!

Kanal D'nin en uzun soluklu projelerinden olan Arka Sokaklar dizisi, 742. bölümüyle bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Heyecanlı ve aksiyon dolu gelişmelerin bir bir yaşandığı Arka Sokaklar'ın bu bölümünde, aradan yıllar geçmesine rağmen döneminin en popüler dizisi olan Kurtlar Vadisi'nde geçen bir sahnenin yer alması geceye damgasını vurdu.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE KURTLAR VADİSİNE GÖNDERME SAHNESİ!

Masum ve günahsız olan çocuklara eziyet eden kişilerin cezasını bulduğu bu bölümde; Rıza Baba ve ekibi tapınağa karşı düzenlediği operasyon esnasında ekrana taşınan sözler, geçmiş dönemlerin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'ni hatırlattı.

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi’nde suç dünyasının elebaşı isimlerinden olan Mehmet Karahanlı karakterini üstlenmişti.

Kurtlar Vadisi’nde Karahanlı, “Tapınakçılar” olarak isimlendirilen ve kimliği gizli tutulan yapı tarafından öldürülmeden öne şu sözlerde bulunmuştu:

"Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim."

YILLAR SONRA BENZER SAHNE YENİDEN GÜNYÜZÜNE ÇIKTI!



Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde ekranlarda verilen bir sahnede; “Benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim” sözleri izleyiciler arasında dejavuya neden oldu.

Bir dönem en popüler mafya dizisi olan kurtlar Vadisi'ne selam ya da geçmişe yönelik imalı gönderme olarak yorumlanan bu sahne izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

İzleyici kesimin bir kısmı ise, yeni bölümde geçen bu sahneyi kamuoyunda ses getiren korkunç olay Jeffrey Epstein skandalıyla ilişkilendirdi.