Arka Sokaklar Mesut geri döndü, eski partneri Selin de diziye dönecek

02 May 2024 23:12 - Güncelleme : 02 May 2024 23:17

Yıllardır Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmez karakterlerinden olan Mesut'un geri dönüşü, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. 19. sezon için Şevket Çoruh diziye geri döndü. Mesut karakteri yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Mesut'un dizideki partneri Selin de Arka Sokaklar dizisine dönüyor mu? Detaylar haberimizde!

Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, Instagram hesabından, Selin'i oynayan Oya Okar ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, Selin karakterinin de dizide yeniden yer alacağı bilgisini doğrulamış oldu.

Arka Sokaklar'ın uzun soluklu serüveninde izleyiciler, Mesut ve Selin'in yeniden bir araya gelmesini büyük bir merakla bekliyor.

Bu geri dönüşle birlikte, dizinin heyecanı ve ilgisi daha da artacak gibi görünüyor.