Arka Sokaklar Mesut geri döndü, eski partneri Selin de diziye dönecek
Arka Sokaklar dizisinin hayranları sevindirici bir haberi daha aldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh'un geri dönüşüyle birlikte, eski partneri Selin de geri dönecek mi sorusu gündem oldu. Selin'i oynayan oyuncu Oya Okar'ın da diziye dönüşü merak ediliyor. İşte detaylar...
Yıllardır Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmez karakterlerinden olan Mesut'un geri dönüşü, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. 19. sezon için Şevket Çoruh diziye geri döndü. Mesut karakteri yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Mesut'un dizideki partneri Selin de Arka Sokaklar dizisine dönüyor mu? Detaylar haberimizde!
Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, Instagram hesabından, Selin'i oynayan Oya Okar ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.
Paylaşımında, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, Selin karakterinin de dizide yeniden yer alacağı bilgisini doğrulamış oldu.
Arka Sokaklar'ın uzun soluklu serüveninde izleyiciler, Mesut ve Selin'in yeniden bir araya gelmesini büyük bir merakla bekliyor.
Bu geri dönüşle birlikte, dizinin heyecanı ve ilgisi daha da artacak gibi görünüyor.