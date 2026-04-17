Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmaması izleyiciler arasında dikkat çekti. Kanal D yayın akışında dizinin yer almaması sonrası sosyal medyada “Arka Sokaklar neden yok?” sorusu gündem oldu. Arka Sokaklar dizisine kısa süreli bir ara verildi. Dizinin yeni bölümünün ise bir haftalık aranın ardından yeniden ekranlara gelmesi bekleniyor. İzleyiciler şimdi resmi açıklamayı ve kesin yayın tarihini bekliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar 746. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yayınlanmaması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar nedeniyle yayın planlamasında değişikliğe gidildiği ve dizinin yeni bölümünün bir haftalık aranın ardından 24 Nisan 2026 Cuma akşamı ekranlara geleceği belirtildi. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Bu durumun nedeni olarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar gösterildi. Yayın akışında değişiklik yapılarak yerine tekrar bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünün bir haftalık aranın ardından 24 Nisan 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü, yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyiciler arasında merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olaylar sonrası televizyon kanallarının yayın planlamasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceği, yerine tekrar bölümünün yayınlanacağı öğrenildi.

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yaşanan gelişmeler nedeniyle bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Kararın ardından dizinin takipçileri sosyal medyada “Arka Sokaklar neden yok?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yayın akışında yapılan bu değişikliğin geçici olduğu belirtilirken, dizinin yeni bölümünün daha sonraki tarihte ekrana geleceği ifade ediliyor. İzleyiciler ise yapımın ne zaman yeni bölümüyle geri döneceğini merakla bekliyor.

ARKA SOKAKLAR 746. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölüm tarihi belli oldu. Yayın akışında yaşanan değişiklikler ve kısa süreli aranın ardından Arka Sokaklar 746. bölümü için geri sayım başladı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm, 24 Nisan 2026 Cuma akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Son haftalarda yayın akışında yer almaması nedeniyle “Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?” sorusu gündemdeki yerini korurken, tarih netleşmesiyle birlikte heyecan yeniden arttı. Dizinin yeni bölümünde ekip yine zorlu olayların içine sürüklenirken, aksiyon ve gerilimin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan yapım, güçlü hikâyesi ve karakterleriyle izleyici kitlesini korumaya devam ediyor. 746. bölümün yayınlanmasıyla birlikte dizinin kaldığı yerden heyecan dolu şekilde devam etmesi bekleniyor.