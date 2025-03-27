Arka Sokaklar'da şaşırtan ayrılık! Özlem Çınar veda ediyor

Önümüzdeki sezonda da ekranda olacak Arka Sokaklar dizisinde gelenler kadar ayrılanlar da olacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren dizide yer alan Özlem Çınar Arka Sokaklar'a veda ediyor.

Fenomen dizisi Arka Sokaklar 19 yıldır ekran yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. 20. sezonda da ekranda olacak Arka Sokaklar dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Özlem Çınar diziden ayrılıyor.

ÖZLEM ÇINAR ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Arka Sokaklar” dizisinde önemli bir ayrılık yaşanacak. Haklarını Erler Film’den devraldığı D Media imzalı dizinin Aylin’i Özlem Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü.

Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Arka Sokaklar dizisinde Komiser Aylin rolüyle yer alan Özlem Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.