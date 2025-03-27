Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Arka Sokaklar'da şaşırtan ayrılık! Özlem Çınar veda ediyor

Önümüzdeki sezonda da ekranda olacak Arka Sokaklar dizisinde gelenler kadar ayrılanlar da olacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren dizide yer alan Özlem Çınar Arka Sokaklar'a veda ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arka Sokaklar'da şaşırtan ayrılık! Özlem Çınar veda ediyor
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 17:53

Fenomen dizisi Arka Sokaklar 19 yıldır ekran yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. 20. sezonda da ekranda olacak Arka Sokaklar dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Özlem Çınar diziden ayrılıyor.

ÖZLEM ÇINAR ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Arka Sokaklar” dizisinde önemli bir ayrılık yaşanacak. Haklarını Erler Film’den devraldığı D Media imzalı dizinin Aylin’i Özlem Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü.

Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Arka Sokaklar dizisinde Komiser Aylin rolüyle yer alan Özlem Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?
2 Ekim 1974 doğumlu Özlem Çınar, Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Çınar, Semaver Kumpanya, Yeni Drama Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı.
ETİKETLER
#ayrılık
#yeni sezon
#dizi
#meydan
#arka sokaklar
#Özlem Çınar
#Türk Dizileri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.