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 | Dilek Ulusan

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda flaş gelişme! Ayrılığa fazla dayanamadı, geri dönüyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda flaş bir gelişme olacak. Şevket Çoruh, Oya Okar gibi dizinin sevilen isimlerinin ardından Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) damadı Ali Akdoğan karakterini oynayan Alp Korkmaz da Arka Sokaklar'a geri dönüyor.

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Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda flaş gelişme! Ayrılığa fazla dayanamadı, geri dönüyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:24

’nin fenomen dizisi “”ın yeni yayın döneminde 20. sezonu seyirciyle buluşacak. Erler Film’in kurucusu, duayen yapımcı ’nun anısına devam ettirilen fenomen polisiye diziyle ilgili kulislerden sızan bilgilere göre yeni sezonda ekibe eski kadrodan sürpriz bir dönüş yaşanacak.

ARKA SOKAKLAR'A ALP KORKMAZ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh, Oya Okar gibi dizinin sevilen isimlerinin ardından Rıza Baba’nın (Zafer Ergin) damadı Ali Akdoğan’ı oynayan Alp Korkmaz da diziye geri dönüyor. 2006’dan beri ekranda olan dizinin 20. sezon çekimlerinin ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanıyor.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda flaş gelişme! Ayrılığa fazla dayanamadı, geri dönüyor

ALP KORKMAZ KİMDİR?

2 Mart 1981 Ankara doğumlu Alp Korkmaz, New York eğitimi sonrası ilk dizisi Arka Sokaklar'da oyunculuğa başladı. 2010 yılı nisan ayının 2. haftasında askerlik nedeniyle diziden geçici bir süreliğine ayrılmıştır.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda flaş gelişme! Ayrılığa fazla dayanamadı, geri dönüyor

ARKA SOKAKLAR'DAN AYLİN AYRILIĞI BÜYÜK SES GETİRDİ

Geçtiğimiz sezonda Arka Sokaklar dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı. Dizinin Aylin’i Özlem Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü. Özlem Çınar tekrar aldığı ayrılık kararıyla büyük ses getirdi.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda flaş gelişme! Ayrılığa fazla dayanamadı, geri dönüyor
ETİKETLER
#arka sokaklar
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#türker inanoğlu
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#Alp Korkmaz
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